Antonella Clerici spiazza Cattelan con una battutaccia: cosa è successo Oggi a È sempre mezzogiorno è stata una puntata di grandi risate: l'ospite e la conduttrice si sono ritrovati in un inaspettato siparietto. Ecco perché.

Nella puntata di oggi, lunedì 2 ottobre, del cooking show di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, l’ospite è stato proprio Alessandro Cattelan, il conduttore di recente al centro di numerose polemiche. Ma ciò che ha reso memorabile la partecipazione di Cattelan nel programma della Clerici è stato un siparietto inaspettato tra lui e la conduttrice con un "doppio senso" che non è passato inosservato. Ecco cosa è successo.

È sempre mezzogiorno, battuta a "doppio senso" di Antonella Clerici

Come ormai ci ha abituati Antonella, l’arrivo di un ospite in studio è generalmente accompagnato da qualche chiacchiera sull’altalena. Lo stesso è dunque successo oggi con l’arrivo in studio di Alessandro Cattelan, ma il momento più memorabile è arrivato poco dopo.

Quando Cattelan e la Clerici si sono spostati in cucina, è nato un divertente siparietto che ha scatenato l’ilarità di tutti i presenti. Per la preparazione di una torta salata, Cattelan ha iniziato a grattugiare una zucchina. Prima però, per essere sicuro di cucinare bene, ha chiesto alla conduttrice: "Che misura vuoi?", riferendosi appunto alle dimensioni della verdura grattugiata.

La conduttrice ha quindi risposto prontamente: "Lo voglio un po’ grande". Una battuta dal "doppio senso", fatta volontariamente o meno, che ha subito scatenato una grossa risata tra i presenti in studio, compresi Antonella e Cattelan intenti a cucinare. A quel punto, tra le lacrime dovute alle grasse risate, Antonella ha detto: "D’altronde, dovevi aspettartela questa risposta", e Cattelan ha confermato: "È colpa mia, ho sbagliato io a fare la domanda". Un siparietto veramente comico.

Clerici e Cattelan parlano di Belen

Dopo la grande polemica che ha visto protagonisti Alessandro Cattelan e la bella Belen Rodriguez, anche durante l’ospitata del conduttore a È sempre mezzogiorno non è mancata la possibilità di parlarne. Antonella Clerici ha infatti toccato il tasto dolente dicendo: "Ho visto che l’altra volta Belen ti ha dato buca".

Cattelan, però, forse per evitare ulteriori polemiche, ha tagliato corto riservando all’argomento pochissime parole: "Poverina, le mandiamo un bacio". Per smorzare la tensione, la conduttrice ha poi continuato affermando: "Ma si scherza. Belen lo sa che tu sei ironico. Tu sei così, se lo facessi magari io non sarebbe così…".

Cattelan e la battuta della Clerici sul taglio di capelli

Tra un siparietto e l’altro, nella puntata di oggi è saltato subito agli occhi della conduttrice anche il particolare taglio di capelli di Cattelan, molto corti ai lati e lunghi al centro. "Questo taglio di capelli è voluto o hai litigato con il parrucchiere?", ha chiesto ironicamente Antonella. A quel punto è quindi arrivata la dolce risposta di Cattelan: "D’estate mi faccio tagliare i capelli dalle mie figlie… Mi hanno fatto questo taglio che però mi piaceva, sono andato dal parrucchiere e me lo sono fatto sistemare". Un taglio, quindi, tutto merito di Nina e Olivia, le splendide bimbe del conduttore.

