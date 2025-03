Antonella Clerici, la reazione (memorabile) allo scherzo in diretta. Cos’è successo a È sempre mezzogiorno Nella puntata di oggi, la conduttrice è stata vittima di una 'gag' architettata durante un gioco telefonico. Ma ha saputo reagire nel modo migliore possibile. Ecco i dettagli.

Oggi, a È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici se l’è vista brutta. La conduttrice è infatti stata ‘vittima’ di uno scherzo telefonico alquanto particolare. Lo ha architettato un anonimo signore, che ha deciso di chiamare il programma sostenendo di aver chiesto di giocare a I Fatti Vostri con Anna Falchi. E la Clerici inizialmente ci ha creduto (con una buona dose di risate annesse). Finché il ‘trucco’ non è stato svelato dallo stesso spettatore. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Antonella Clerici, lo scherzo telefonico a È sempre Mezzogiorno

In occasione del Martedì Grasso, oggi tutto lo studio di È sempre mezzogiorno si è travestito a dovere per festeggiare il carnevale. Compresa la conduttrice Antonella Clerici, che però ha dovuto fare i conti con un bell’imprevisto. Durante un gioco telefonico, infatti, uno spettatore ha telefonato sostenendo di essere stato erroneamente indirizzato verso il programma della Clerici. "Io ho chiesto di chiamare Anna Falchi per giocare al gioco dei porcellini", ha affermato il signore, nel silenzio generale.

E a questo punto Antonella non ha trattenuto una risata. "È la seconda volta che mi capita", ha replicato la padrona di casa, "esiste un unico centralino per i giochi della Rai e ogni tanto smistano i giochi de I Fatti Vostri e li portano qua a È sempre mezzogiorno…Può capitare". Il signore al telefono, allora, ha mostrato tutto il suo dispiacere per non essere riuscito a giocare a I Fatti Vostri. E ha pure avuto il coraggio di chiedere alla Clerici: "Ma non c’è neppure il signore dell’oroscopo? Ieri ero l’ultimo nella classifica con il Capricorno". "Io muoio", è stata la contro-replica di Antonella, "Mariano non abbiamo l’oroscopo…".

La reazione memorabile di Antonella Clerici

Ma ben presto si è scoperto il trucco. "Antonella, visto che oggi è Martedì grasso, abbiamo voluto farti uno scherzo…", è stata la rivelazione del signore in collegamento telefonico. E allora la conduttrice ha reagito d’istinto: "Ma chi sei? Siete dei cretini però…Io ridevo perché tante volte capita questa cosa…Ed è già capitato…è capitato che ci fosse un centralino unico e che ogni tanto arrivassero telespettatori che invece volevano giocare al porcellino".

Lo sketch si è poi concluso tra le risate generali, mentre la Clerici ne ha approfittato per fare i complimenti alla ‘concorrenza’, cioè al gioco de I Fatti Vostri citato dal signore a telefono. "Io non lo vedo mai perché sono in onda", ha concluso la presentatrice, "ma immagino che sia un gioco che funziona molto".

