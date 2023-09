Antonella Clerici in lacrime a È sempre Mezzogiorno: sorpresa speciale Quella che è andata in onda oggi è stata una puntata molto particolare con tanto di regalo inaspettato per la conduttrice. Ecco cosa è accaduto.

La nuova edizione di È sempre Mezzogiorno, il cooking show di Rai 1 con Antonella Clerici, è iniziata proprio questa settimana, e dopo solo pochi giorni c’è già aria di sorprese. La puntata di oggi ha visto infatti un momento molto speciale e inaspettato per la conduttrice: l’arrivo in studio di una persona a lei molto cara, nonché colonna portante per tantissimo tempo de La Prova del Cuoco condotto dalla stessa Clerici. Una sorpresa così speciale che la conduttrice non è proprio riuscita a trattenere la commozione. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Anna Moroni ospite a sorpresa a È sempre Mezzogiorno

Nella puntata di oggi, giovedì 14 settembre, Antonella Clerici è stata sorpresa dall’arrivo in studio di una persona per lei molto speciale: Anna Moroni, sua compagna di viaggio per i tantissimi anni di conduzione de La Prova del Cuoco, nonché sua carissima amica da sempre. La conduttrice, intenta a indossare il proprio grembiule come ogni giorno, ha visto entrare Anna a sorpresa e incredula le è subito corsa in contro.

Antonella ha immediatamente abbracciato Anna e non è riuscita a trattenere le lacrime dalla commozione. "Annina, non mi aspettavo di vederti. Ma che bello vederti, sono così contenta che sei venuta, non mi aspettavo, dove ti hanno nascosto. Pensa che ho sentito la tua voce e ho pensato: ‘oh come la prima volta’, ma adesso vieni qui devi aiutarmi. Che bello Anna", ha esclamato la conduttrice. Un momento che ha riempito di gioia non solo le stesse protagoniste ma anche i tanti telespettatori che hanno visto le due donne collaborare insieme per oltre vent’anni. Una "carrambata" più che riuscita.

Antonella Clerici e Anna Moroni: un profondo legame

La commozione di Antonella Clerici nel rivedere in studio Anna Moroni non ha certo sorpreso dato che lei stessa ha sempre dimostrato di tenerci davvero molto a lei. Lei due hanno collaborato a La Prova del Cuoco per così tanto tempo che tra loro si è creato un legame fortissimo e profondo, quasi come tra mamma e figlia. Anna e "Antonellina", come la chiama lei, hanno entrambe lasciato il programma nel 2018 e da quel momento Anna è riapparsa ai fornelli solo accanto ad Antonella nel suo nuovo programma e durante una breve comparsata a Uno Mattina. Quella di oggi è quindi stata una sorpresa speciale e molto apprezzata sia da Antonella che dal pubblico che ogni giorno, all’ora di pranzo, segue il cooking show.

