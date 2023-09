Antonella Clerici in lacrime per Fabrizio Frizzi: il dolce ricordo al Tg1 Questa mattina, la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha parlato dell’amico e collega scomparso troppo presto, lasciandosi andare alla commozione.

Antonella Clerici sta per tornare nelle case degli italiani con il programma È sempre mezzogiorno, di nuovo in onda su Rai 1 a partire da lunedì 11 settembre. Ed è proprio per presentare la nuova stagione del cooking show che la conduttrice è stata ospite al Tg1 del mattino con una splendida intervista che, ripercorrendo la sua carriera, ha lasciato spazio anche a un momento molto commovente in ricordo dell’amico e collega Fabrizio Frizzi. Ecco cosa è successo.

Antonella Clerici torna l’11 settembre su Rai 1

Come raccontato dalla stessa conduttrice nel corso dell’intervista al Tg1, È sempre mezzogiorno tornerà lunedì 11 settembre per fare compagnia ai telespettatori nell’orario di pranzo e scoprire nuove ricette da poter replicare a casa propria.

"Lunedì si riparte. Sono molto felice perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone – ha detto Antonella – Mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità". Ma la lunga intervista è stata un momento speciale anche per ripercorrere la lunga carriera della conduttrice, che l’ha vista condurre anche il Festival di Sanremo nel 2010. Un’edizione tutto tranne che semplice per la Clerici che, come forse molti ricorderanno, dovette placare l’ira dell’orchestra mentre lanciava gli spartiti in aria per l’esclusione dalla kermesse di alcuni artisti. Un Sanremo rimasto nella storia.

"Ho condotto da sola, veramente da sola. Io non avevo neanche un partner perché nessuno ci credeva. Ero veramente da sola su quel palco e allora ho pensato di mettere in scena me stessa", ha detto Antonella a proposito. Ma la sua carriera è stata segnata anche da tantissimi altri successi, spesso condivisi con altri amici e colleghi: primo su tutti il compianto Fabrizio Frizzi.

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi e si commuove

Nel corso dell’intervista al Tg1 sono andate in onda anche immagini di repertorio in merito alla carriera della conduttrice, tra le quali sono apparsi anche video accanto al grande amico e collega Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 prematuramente. Alla visione di quelle commoventi immagini Antonella non è riuscita a trattenere le lacrime e, palesemente commossa, ha ricordato l’amico. "Queste immagini per me sono sempre faticose perché lì c’era la speranza" ha ammesso Antonella.

La Clerici era davvero molto legata a Frizzi, e anche dopo la sua morte è rimasta legatissima alla moglie Carlotta Mantovan e alla figlia Stella, con la quale passa del tempo ogni estate. A detta della Clerici, la figlia di Frizzi sarà la sua degna erede nel mondo della tv e dello spettacolo, e proprio in merito a questo ha anche affermato: "Sono sicura, spero di esserci ancora quando lei debutterà".

