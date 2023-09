Anticipazioni X Factor 2023: tra twerking, “carrambate” e un omaggio ai cantautori Stasera su Sky Uno arriva il secondo appuntamento con le audizioni del talent. Altra carrellata di giovani talenti, bizzarre esibizioni ed epici scontri tra i giudici.

X Factor 2023 torna stasera, giovedì 21 settembre, alle ore 21:25 su Sky Uno. Siamo al secondo appuntamento con le audizioni, dopo l’esordio della scorsa settimana che ha già regalato grandi emozioni e altrettante sorprese. Anche questa sera, tantissimi i concorrenti che si presenteranno davanti ai quattro giudici per una chance di accedere ai "Bootcamp". Fedez, Morgan, Ambra e Dargen D’Amico assisteranno a una sfilata di giovani talenti, con omaggi al cantautorato di Gino Paoli e Franco Battiato, ma anche momenti di pura e sregolata energia. Vediamo tutte le anticipazioni.

X Factor, le anticipazioni della puntata di stasera

Secondo appuntamento con X Factor, questa sera su Sky Uno. Il talent show della musica prosegue con la delicata fase delle audizioni, dove talenti provenienti da ogni angolo d’Italia cercheranno di strappare un ticket per la successiva fase dei "Bootcamp". Ad aprire le danze sarà Francesca Michielin, ex vincitrice del talent e ora conduttrice, che accoglierà i concorrenti nel backstage dell’Allianz Cloud di Milano.

Al tavolo dei giudici, come nella scorsa puntata, siederanno Fedez, Morgan, Ambra e Dargen D’Amico, chiamati a giudicare proposte musicali inedite, entusiasmanti, e talvolta anche piuttosto bizzarre. Da chi ama la musica alla follia e non ha un piano B nella vita, a chi lavora in ufficio ma sogna un futuro da cantante. Sul palco di X Factor saliranno talentuosi interpreti che rivisiteranno in chiave elettronica i capolavori di Gino Paoli, o reinterpreteranno il commovente "L’addio" scritto da Franco Battiato per Giuni Russo.

Ci saranno cover inaspettate e particolarissime, come quella di "Heroes" di David Bowie, o una versione energica di un brano dei Pixies. E non mancheranno, come al solito, momenti di puro intrattenimento, tra canzoni accompagnate da passi di "twerking" e strane movenze che ricordano il leggendario Gollum de "Il Signore degli Anelli". E poi i consueti scontri e battibecchi tra giudici, ovviamente, fino ad arrivare a un’inaspettata "carrambata" per Morgan. Ce ne sarà insomma per tutti i gusti.

Quando e dove vederlo

La seconda puntata di X Factor andrà in onda stasera, giovedì 21 settembre 2023, alle ore 21:25 su Sky Uno. L’episodio sarà inoltre visibile in streaming su Now, e poi reso disponibile on demand.

