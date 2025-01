Verissimo, anticipazioni: Ilary Blasi racconta la sua nuova vita, Zanicchi festeggia 85 anni Appuntamento imperdibile anche oggi con il salotto di Silvia Toffanin e le sue interviste inedite a volti noti dello spettacolo italiano: cosa vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Preparate i popcorn e mettetevi comodi sul divano per un nuovo appuntamento con Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin che, anche questa domenica 19 gennaio, ci terrà compagnia con ospiti d’eccezione e interviste inedite. Per l’occasione, la padrona di casa ospiterà in studio personaggi della musica e dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto in tutte le loro sfaccettature: ecco allora qualche anticipazione in più.

Verissimo, tutti gli ospiti di oggi (domenica 19 gennaio 2025)

La puntata di oggi di Verissimo si prospetta piena di ospiti e sorprese. Silvia Toffanin ha infatti invitato per l’occasione l’amica di sempre Ilary Blasi. La conduttrice, ancora alle prese con il divorzio da Francesco Totti e reduce dal successo del docufilm Netflix ‘Ilary’, racconterà il nuovo capitolo della sua vita, pieno di serenità ed emozioni grazie all’amore ritrovato con il compagno Bastian.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire, il salotto di Verissimo accoglierà Paolo Bonolis, pronto a tornare dal prossimo lunedì 20 gennaio con la nuova stagione di Avanti un altro! nel preserale di Canale 5. Indubbiamente non mancherà nemmeno qualche domanda sulla sua vita privata: dalla separazione con Sonia Bruganelli all’addio improvviso allo storico manager Lucio Presta.

Grande spazio, poi, dedicato alla musica italiana con la sensibilità artistica di Ermal Meta che si lascerà andare a un’intervista profonda e inedita tra carriera e vita privata. E come non festeggiare la splendida e iconica Iva Zanicchi che proprio ieri ha compiuto 85 anni. A Verissimo, dunque, grandi festeggiamenti per l’inimitabile Aquila di Ligonchio, con grandi omaggi alla sua meravigliosa carriera e tante risate grazie alla sua iconica ironia.

Ma nello studio di Verissimo vedremo anche, per la prima volta insieme, tre sorelle accomunate da un papà speciale, Al Bano. Parliamo ovviamente delle figlie del grande cantante: Cristèl, Romina e Jasmine. Le prime due nate dalla relazione con Romina Power e la terza nata dalla relazione con Loredana Lecciso. Tre donne che racconteranno il loro rapporto, tra alti e bassi, incomprensioni e ricongiungimenti.

Infine, il coreografo Luca Tommassini si lascerà andare a una toccante intervista raccontando a Silvia Toffanin e a tutto il pubblico della sua recente e delicata operazione al cuore. Questo senza tralasciare nemmeno il racconto del terribile furto subito nella sua casa di campagna proprio poco tempo fa. Tutto questo e molto di più oggi a Verissimo.

Quando e dove vederlo

La nuova puntata di Verissimo andrà in onda oggi, domenica 19 gennaio, alle ore 16 su Canale 5. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un appuntamento veramente imperdibile.

Potrebbe interessarti anche