Anticipazioni Verissimo, oggi in studio Lorella Cuccarini e i protagonisti di "Terra Amara"

"Verissimo" torna oggi, sabato 7 ottobre 2023, con il classico appuntamento pomeridiano delle 16:30 su Canale 5. Silvia Toffanin riceverà nel suo salotto tantissimi nuovi ospiti dal mondo dello spettacolo e della tv italiana. Ci saranno Lorella Cuccarini, inflessibile insegnante del talent Amici, e la giovane Jolanda Renga (figlia del cantante e di Ambra Angiolini), che presenterà il suo primo romanzo in uscita nelle librerie. E in studio arriveranno anche due volti amatissimi dal pubblico italiano: le attrici Melike Yalova ed Esra Dermancıoğlu, rispettivamente Mujgan e Behice nella soap opera turca "Terra Amara". Ma vediamo di seguito tutti gli ospiti e le anticipazioni.

Il weekend non potrebbe iniziare meglio. Perché oggi ritorna "Verissimo", alle 16:30 su Canale 5, con ospiti nuovi e inedite storie da raccontare. A condurre le danze la solita, impeccabile Silvia Toffanin, che nel "salotto buono" di Mediaset intratterrà il pubblico a casa con una carrellata di volti noti e amatissimi, provenienti dal mondo dello spettacolo e dell’attualità. Si inizia forte, con la ballerina e conduttrice Lorella Cuccarini, che parlerà della sua intensa esperienza come insegnante all’interno scuola di Amici.

Poi spazio all’attrice e regista (nonché sex-symbol degli anni Sttanta) Eleonora Giorgi, e a Romina Carrisi, quarta figlia della celebre coppia di cantanti Al Bano e Romina Power. Due interviste emozionanti e piene di dettagli personali, che sicuramente stuzzicheranno la curiosità dei tanti spettatori collegati da casa. Sarà poi la volta di un’ospite attesissima, ovvero la giovane Jolanda Renga. Nata nel 2004 dalla relazione tra il cantante e Ambra Angiolini, la ragazza ha conquistato i social con la sua intelligenza e tenerezza. E dalla Toffanin presenterà il suo primo romanzo, "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia", in uscita in tutte le librerie.

Negli studi di "Verissimo", questo pomeriggio, ci sarà spazio anche per ospiti di livello internazionale. Arriveranno infatti due volti notissimi della soap opera dei record "Terra Amara": Melike Yalova ed Esra Dermancıoğlu. Le attrici turche, che nella serie interpretano rispettivamente i ruoli di Mujgan e Behice, dialogheranno con la Toffanin a proposito della loro esperienza sul set e del loro rapporto con la fama. E Infine, Manila Nazzaro chiuderà la puntata di oggi parlando d’amore insieme al suo nuovo compagno Stefano.

La puntata di "Verissimo" andrà in onda oggi, sabato 7 ottobre 2023, a partire dalle ore 16:30 su Canale 5. L’episodio sarà inoltre disponibile alla visione on demand, sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

