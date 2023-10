Romina Power in versione complottista: il post sulle scie chimiche infiamma il web L'ex di Al Bano ha condiviso su Instagram una foto che ha subito suscitato la reazione dei suoi followers. Molti i commenti ironici. Ma anche i fan d'accordo con le tesi della cantante.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: Mediaset Infinity

Romina Power ha scatenato un polverone. Di recente la cantante e attrice, ex moglie di Al Bano, si è resa protagonista di un episodio piuttosto discutibile sui social. Ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram lo scatto di alcune scie lasciate in cielo da un aereo, suggerendo nella didascalia che si tratterebbe di non meglio precisate scie chimiche. Un post che non ha lasciato indifferenti i suoi followers, subito divisi tra chi si è trovato d’accordo con la Power e chi invece ha storto decisamente il naso. Vediamo tutti i dettagli della storia.

Romina Power e il post sulle scie chimiche

Che Romina Power credesse alle scie chimiche non è certo un mistero. La cantante lo aveva già reso noto nel lontano 2014, quando scrisse una canzone che recitava così: "Che malattia il vivere in un mondo dove ancora c’è conflitto. Seppelliamo amici e familiari, ma niente fermerà la nostra libertà. Non vogliamo più che vinca la paura. Non vogliamo scie chimiche in un cielo blu". Ora, però, l’ex di Al Bano ha deciso di condividere le sue personali convinzioni anche sui social. E il suo post, ovviamente, è diventato subito virale.

"E questo sarebbe il volo di un normale aereo di linea??", ha scritto Romina sotto la foto di una scia, probabilmente lasciata da un aeroplano in attesa di poter atterrare. Una frase dai toni provocatori, la sua, che è proseguita poi nel primo commento sotto il post: "Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il ddt". Tradotto: quella nella foto è una scia chimica, e faremo bene a stare molto attenti. Una considerazione a dir poco estrema, che ha scatenato immediatamente la reazione dei tanti follower della Power.

Molti i fan che si sono detti d’accordo con la cantante. "È una vergogna, se lo fai notare ti prendono per pazza", ha scritto un’utente nei commenti sotto il post. E ancora, "purtroppo si guardano soltanto gli interessi di pochi e poi a parole vogliono salvare il mondo ma nei fatti non cambia mai nulla". Fino ad arrivare alle tesi più estreme, del tipo: "sono 15 anni che sparano scie chimiche…e ancora adesso c’è chi le chiama condensa degli aerei…sveglia!".

Altrettanti però sono stati i commenti ironici, che hanno buttato sul ridere quest’ultima uscita della Power. E qualcuno, infine, ha provato a dare una spiegazione più razionale alla cosa. "Sarà stato un aereo che aspettava per atterrare", ha spiegato un utente, "ma voi non lo avete mai preso un aereo?! Le scie ci sono perché si crea la condensa quando fa freddo ad alta quota rispetto a sotto". Chissà se Romina gli avrà dato ascolto.

Potrebbe interessarti anche