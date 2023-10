Amici 23, Simone Nolasco non è tra i professionisti: perché Il ballerino ha rivelato il motivo per il quale in questa edizione non farà parte del corpo di ballo come negli anni precedenti. Ecco le sue parole.

Il talent show di successo Amici di Maria De Filippi è ufficialmente iniziato e, in poche puntate, molti spettatori si sono già accorti che nel corpo di ballo dei professionisti manca un ballerino a cui i fan del programma sono ormai affezionati: Simone Nolasco. Simone ha fatto parte del cast ufficiale dei professionisti di Amici per molto tempo, ma quest’anno ha invece deciso di non prendere parte allo show. Perché? A spiegare le motivazioni è stato proprio lui stesso. Vediamo cosa ha detto.

Simone Nolasco rompe il silenzio: "Ecco perché non ci sarò"

Sono tanti i fan che, già dalle prime puntate del reality, si sono accorti della mancanza di Simone Nolasco nel cast, d’altronde il ballerino ha abituato il pubblico ad anni di presenza e coreografie veramente uniche. In questa nuova edizione, però, è ormai conferma ufficiale la sua assenza e il motivo lo rivela lui stesso.

"Semplicemente per la voglia di fare nuove esperienze. Di spingermi oltre – ha rivelato Simone su Instagram rispondendo alle domande dei fan – Credo che lavorare nell’Arte, come in molte altre cose, sia una continua ricerca di sé stessi, ed è quello che sto provando a fare. Amici sarà per sempre la mia casa… questo non è di certo un addio".

Ecco allora svelato il motivo della sua assenza. Questa pare proprio sia stata una sua decisione per poter fare nuove esperienze e dedicarsi a nuovi progetti di carriera, senza mai escludere la possibilità di tornare, prima o poi, proprio ad Amici. Per il momento, Simone ha anche rivelato di essere in un periodo "sereno e stimolante" e di avere già "delle cose in ballo". "Non appena potrò parlare dei progetti su cui sto lavorando ve ne parlerò", ha affermato il ballerino, sempre molto grato dell’affetto dei fan.

Chi è Simone Nolasco

Simone Nolasco è un ballerino professionista romano che ha iniziato a studiare danza fin da piccolo. Ha iniziato la sua formazione alla Royal Academy School of London per poi diplomarsi al Lachance Ballet di Steve Lachance. Da quel momento ha preso parte a numerosi corpi di ballo sia in spettacoli teatro che in programmi della televisione, e anche a diversi spot televisivi video clip musicali. Tra questi ultimi il video musicale di Elisa No Hero. Nel 2015 è stato anche tra i ballerini professionisti di Justin Bieber agli MTV EMA e, l’anno successivo ha partecipato come ballerino ai Wind Music Awards in onda su Canale 5 con Alessandra Amoroso.

