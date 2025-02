Una giornata particolare, Cazzullo racconta ‘La congiura dei Pazzi’ e il delitto che cambiò la storia: cosa vedremo Anche questa sera assisteremo al racconto di un viaggio attraverso un giorno che ha segnato e cambiato la storia dell’umanità: anticipazioni.

Continua il viaggio di Una giornata particolare attraverso il racconto dei momenti cruciali della storia dell’umanità. Anche questa sera, mercoledì 19 febbraio, il programma di approfondimento condotto da Aldo Cazzullo su La7 racconterà un giorno veramente ‘particolare’ che ha segnato in maniera indelebile la nostra storia. I Medici: La congiura dei Pazzi è il titolo di questo imperdibile appuntamento. Ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera su La7.

Una giornata particolare, cosa vedremo stasera (19 febbraio)

La puntata di Una giornata particolare di questa sera si intitolerà I Medici: La congiura dei Pazzi, e racconterà ciò che è accaduto il 26 aprile del 1478, una data che riporta ad uno dei periodi storici, artistici e culturali più affascinanti di sempre: il Rinascimento. In quella fatidica giornata, a Firenze, e in particolare nella splendida chiesa di Santa Maria del Fiore, durante una messa solenne andò in scena uno dei più feroci, efferati e noti delitti politici della storia: la congiura dei Pazzi, così chiamata proprio per il nome della stessa famiglia di banchieri fiorentini che intraprese tale piano.

L’obiettivo era colpire la famiglia Medici e, in particolare, assassinare Lorenzo il Magnifico e il fratello Giuliano, per poter stroncare una volta per tutte l’egemonia della nobile famiglia toscana. La congiura si concluse, però, con il ferimento di Lorenzo il Magnifico e l’assassinio di Giuliano. Rispetto a quanto prospettato dalla famiglia Pazzi, la mancata uccisione di Lorenzo e l’insuccesso del complotto servirono a rafforzare ulteriormente il potere e la popolarità della famiglia Medici nell’Italia del Quattrocento. In aggiunta, è fondamentale ricordare che di tale congiura era a conoscenza anche Papa Sisto IV, il pontefice che nel tempo avrebbe poi dato il nome alla Cappella Sistina. Un giorno, dunque, che ha inevitabilmente segnato la storia.

Una giornata particolare, Aldo Cazzullo racconta ‘La congiura dei Pazzi’

Il programma Una giornata particolare continua a registrare grandi ascolti e ottimi apprezzamenti, e la puntata di questa sera certamente non sarà da meno. Partendo dalla sommità della magnifica cupola del Brunelleschi, che domina proprio il duomo nel quale al tempo si verificò l’efferato delitto, Aldo Cazzullo, accompagnato dagli inviati della storia Claudia Benassi e Raffaele di Placido, ricostruirà la congiura passo dopo passo. Un viaggio tra arte, storia e cultura assolutamente da non perdere.

Quando e dove vederlo

La puntata di Una giornata particolare andrà in onda questa sera, mercoledì 19 febbraio, alle ore 21.15 circa in prima serata su La7. Un appuntamento davvero imperdibile.

