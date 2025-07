Un posto al sole, svolta tra Guido e Mariella: la passione riesplode (ma finisce malissimo) Scopriamo cosa accadrà nei nuovi episodi dell’amatissima soap di Rai3: ecco in anteprima ciò che vedremo da lunedì 28 luglio fino a venerdì 1° agosto 2025.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Continua l’imperdibile appuntamento con l’amatissima soap Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20.50 su Rai3. Gli episodi di questa settimana saranno come sempre ricchi di sorprese, suspence, imprevisti, scelte importanti e molto di più. Tutto questo sempre in compagnia dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nelle loro mille sfaccettature. Ecco allora tutte le anticipazioni delle puntate trasmesse da lunedì 28 luglio a venerdì 1°agosto 2025.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di lunedì 28 luglio

Le settimana di Un posto al sole inizia con il ritrovamento del corpo di Assane e la ripresa delle indagini da parte della polizia. Questo coinvolge Michele e riaccende le speranze di Marina e Ferri, i quali sperano che Gennaro sia coinvolto per poterlo destituire da Amministratore Delegato dei Cantieri. Al contempo, Ornella e Raffaele sono molto preoccupati per la lontananza tra Damiano e Viola che si fa sempre più pesante. Raffaele inizia a sentire la mancanza di Renato, il quale utilizza tutto il suo tempo frequentando la sua nuova amica virtuale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martedì 29 luglio

Michele è intenzionato a dimostrare a tutti i costi la colpevolezza di Gagliotti, nonostante lui tenti scaricare la colpa su Okoro, il quale potrebbe prendersi parte delle colpe per alleggerire la posizione di Gennaro. Nel frattempo, Rosa accetta la proposta di Giulia, nonostante sia consapevole che la sua scelta potrebbe complicare altre questioni personali. Micaela ha un forte scontro sia con Filippo che con Pasquale e finisce per rimanere da sola a riflettere.

Mercoledì 30 luglio

Michele parla a lungo con le persone che ama di più e, finalmente, riesce a staccarsi dal caso Assane, mentre Gennaro riesce a depistare i sospetti grazie a Okoro. Questo fermo restando che il vizio di cercare le attenzioni di belle donne potrebbe condurlo ad un passo falso. Nel frattempo, Rosa e Pino, trasferiti da poco alla Terrazza, riflettono sulla loro relazione, mentre Micaela è infastidita dal comportamento del maestro di ballo e per questo prende una decisione inaspettata.

Giovedì 31 luglio

Le anticipazioni Un posto al sole della puntata di giovedì 31 luglio ci segnalano un grande colpo di scena tra Guido e Mariella, che dopo la separazione dello scorso anno si ritrovano a dover affrontare definitivamente i loro sentimenti, mentre Cerruti teme che la sua amica possa di nuovo rimanerne molto scottata. Michele è molto preoccupato dall’idea di dover rivelare come ha scoperto il luogo della sepoltura del corpo di Assane, mentre Marina trova una nuova arma da usare contro Gennaro. Nel frattempo, Raffaele supporta Rosa e Pino che alla fine della lunga riflessione capiscono di dover stabilire il loro rapporto con equilibrio.

Anticipazioni Un posto al sole puntata venerdì 1° agosto

Nell’ultima puntata della settimana di Un posto al sole, Manuel e Rosa si trasferiscono da Giulia per aiutarla con Luca, il quale riceve una visita da Alberto che gli racconta del ritrovato rapporto con Gianluca, tornato da poco a Napoli. Mariella e Guido si ritrovano travolti da una grande passione inaspettata. La loro intimità ritrovata dopo mesi di lontananza, però, sarà presto guastata da una incomprensione. I due, infatti, sembrano avere una visione profondamente differente sul significato di questo riavvicinamento. Alla fine, Marina incontra Antonietta e le mostra le foto del tradimento di Gennaro.

Potrebbe interessarti anche