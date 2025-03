Peppe Zarbo, che fine ha fatto Franco Boschi di 'Un Posto al Sole'. La vita all'estero e il nuovo lavoro Dopo aver lasciato Un Posto al Sole, l'attore vive a Londra e si dedica alla produzione cinematografica, ecco cosa ha raccontato in una intervista

Peppe Zarbo, storico volto di Franco Boschi in Un Posto al Sole, ha deciso di voltare pagina dopo oltre vent’anni trascorsi sul set della soap opera. Il suo personaggio, tra i più amati dal pubblico, ha segnato un’epoca nella serie di Rai Tre, ma due anni fa l’attore ha scelto di prendere una pausa dalla televisione e di esplorare nuove opportunità. Oggi vive a Londra e si dedica alla produzione cinematografica con la sua società, Studio Yubaba, senza mai dimenticare le radici artistiche che lo hanno reso celebre. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attore e dove vive oggi, più le dichiarazioni di una intervista a Fanpage.it.

Una nuova vita lontano dall’Italia per Peppe Zarbo

"Da anni ho lasciato l’Italia. Franco Boschi ha raccontato mille vite, dovevo staccare", ha dichiarato Zarbo in un’intervista. Dopo aver vestito i panni del coraggioso e generoso Franco per ben 26 anni, l’attore ha sentito l’esigenza di fermarsi e ripensare al suo percorso professionale. La sua avventura all’estero è iniziata quasi per caso, grazie alla figlia maggiore, che ha studiato a Wimbledon. Questo evento ha portato la famiglia a trasferirsi stabilmente a Londra, dove Zarbo ha trovato nuovi stimoli creativi e lavorativi.

Nonostante la distanza dall’Italia, l’attore ha mantenuto un forte legame con il mondo dello spettacolo. Oltre a gestire la sua casa di produzione, è stato nominato direttore artistico del Premio Internazionale Donnafugata, un riconoscimento dedicato agli attori che si distinguono per le loro interpretazioni. "A volte, soprattutto noi artisti, siamo narcisi, concentrati su noi stessi e ci dimentichiamo quanto siano importanti le emozioni altrui. Proviamo a non dimenticarcelo", ha commentato.

Il futuro tra produzione e cinema

Seppur lontano dai riflettori della soap, Peppe Zarbo non ha mai smesso di occuparsi di cinema e televisione. Con Studio Yubaba, la sua casa di produzione, sta sviluppando nuovi contenuti, tra cui un film e una serie televisiva. Inoltre, ha firmato un accordo triennale per il ruolo di direttore artistico del Premio Donnafugata, con l’obiettivo di valorizzare il talento degli attori emergenti e approfondire tematiche di grande rilevanza sociale.

Alla domanda su un possibile ritorno nei panni di Franco Boschi, Zarbo non esclude nulla: "Un ritorno del mio personaggio? Tutto è possibile. Ci sta che degli attori possano prendere una pausa. Un Posto al Sole è stato, è e sarà sempre un punto di riferimento per me". Per ora, però, il suo impegno è rivolto alle nuove sfide che lo attendono nel panorama cinematografico internazionale.

