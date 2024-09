I Leoni di Sicilia, anticipazioni (17 settembre). Colpo di scena per Vincenzo e Giulia: una scoperta gli cambierà la vita Secondo appuntamento con la serie televisiva tratta dall'omonimo romanzo di Stefania Auci. Colpi di scena e scelte inaspettate: ecco cosa vedremo stasera.

Questa sera, martedì 17 settembre, andrà in onda su Rai1 la seconda puntata della serie di successo I Leoni di Sicilia, che tra i protagonisti vede i talentuosi Miriam Leone e Michele Riondino. Nella pima puntata, ambientata agli inizi dell’800, un terremoto arrivato nel cuore della notte ha distrutto la casa della famiglia Florio, che di conseguenza è partita dalla Calabria per Palermo in cerca di fortuna. I fratelli Florio (Paolo e Ignazio) hanno aperto in città un negozio di aromi e spezie riuscendo a fare fortuna. Paolo, despota che maltrattava la moglie, è poi morto a causa della tubercolosi lasciando tutto in mano al fratello. Molti anni dopo, Il barone Mercurio Nasca di Montemaggiore ha ceduto la sua proprietà a Vincenzo Florio, figlio di Paolo. Ignazio ha cresciuto Vincenzo che, compiendo 16 anni è diventato il suo il braccio destro. Anche Ignazio è poi morto per un malore e Vincenzo è diventato ufficialmente l’uomo di casa. Cosa accadrà nella seconda puntata di questa sera? Ecco qualche anticipazione.

I Leoni di Sicilia, anticipazioni seconda puntata: cosa vedremo

Nella puntata di questa sera, Vincenzo, che non ha ancora 30 anni, è già uno degli uomini più ricchi della Sicilia dell’800. Nonostante le sue enormi ricchezze, però, Vincenzo non ha un titolo nobiliare e per questo la madre gli consiglia di sposarsi con una nobildonna al più presto. Nonostante le diverse candidature, tutte appartenenti alla nobiltà ma a lui indifferenti, Vincenzo si innamora di Giulia Portalupi, figlia maggiore di un mercante lombardo. I due iniziano una relazione passionale.

Tutto cambia quando Giulia scopre di essere incinta di Vincenzo, ma quest’ultimo non reagisce bene e pare non avere alcuna intenzione di prendersi le sue responsabilità. Vincenzo interrompe i rapporti con Giulia, la quale viene mandata dai genitori dalla zia. All’ultimo momento, però, la sua nave non parte a causa dell’emergenza colera. Vincenzo chiede scusa a Giulia che lo perdona e, alla fine, partorisce una bambina. Vincenzo avrebbe voluto un erede maschio, e per questo promette a Giulia che la sposerà se gli darà un figlio maschio. La ragazza, perciò, rimane di nuovo incinta e la madre di Vincenzo, del tutto contraria alla relazione, va su tutte le furie. A Palermo scoppia il colera e Vincenzo pensa di trasferirsi con la famiglia fuori città. Giulia partorisce un’altra bambina ma Vincenzo decide di sposarla lo stesso.

Dove e quando vedere I Leoni di Sicilia

La seconda puntata della serie andrà in onda questa sera, martedì 17 settembre, in prima serata su Rai1 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi visibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

