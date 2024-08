Miriam Leone, chi è il marito Paolo Carullo. Le nozze a sorpresa, il figlio e quell'amore che “cura” le ferite L'attrice ex Miss Italia è convolata a nozze nel 2021. Da poco ha avuto il primo figlio insieme al compagno. Che viene dalla Sicilia, come lei, e fa il manager finanziario.

Miriam Leone è un’ex Miss Italia, attrice di enorme successo e orgogliosissima siciliana doc. Con la sua bellezza acqua e sapone, negli anni, Miriam ha fatto innamorare inesorabilmente l’intero pubblico italiano della tv. Ma nella realtà dei fatti è innamorata e legata a un solo uomo. Si chiama Paolo Carullo, viene anche lui dalla Sicilia, e non appartiene al mondo dello spettacolo. Si è sposato con la Leone nel 2021, di recente hanno avuto anche un figlio insieme. E anche se non amano parlare molto del loro rapporto, siamo riusciti comunque a scoprire qualche dettaglio interessante. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Miriam Leone, dalle nozze in Sicilia al primo figlio

Quasi dal nulla, nel settembre del 2021 si è scoperto che Miriam Leone si era sposata. La bellissima Miss Italia aveva sempre tenuto parecchio alla sua privacy, e infatti le nozze sono state una sorpresa un po’ per tutti. Si è venuto a sapere che stava da anni con Paolo Carullo, manager siciliano semi-sconosciuto, e piano piano sono trapelate le prime indiscrezioni.

La stessa Miriam, ha poi raccontato che lei e Paolo si erano incontrati a una festa in Toscana, dove erano gli unici due siciliani tra gli invitati. "Ci siamo conosciuti a una festa", spiegava l’attrice a Verissimo qualche tempo fa, "ho trovato l‘unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare". Il fatidico "sì" è arrivato il 18 settembre 2021 a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova. Ma in realtà, per la Leone, non è stato così facile arrivare a realizzare il suo sogno d’amore.

Lo testimonia anche la scelta dell’acconciatura nel giorno delle nozze, che per Miriam Leone aveva un preciso valore simbolico. Ha voluto infatti "uno chignon basso cucito con filo d’oro, che si ispirasse al "kintsugi" pratica giapponese che ripara le ceramiche rotte con oro prezioso a simboleggiare quello che il nostro amore ha fatto con le mie ferite. Le ha ricucite con l’oro rendendo tutto sano e prezioso". Si presuppone, allora, che prima di Paolo Carullo l’attrice abbia avuto qualche delusione d’amore di troppo. Qualche inciampo, insomma. Che però avrà reso il traguardo finale ancora più dolce per lei. Poi è arrivato il primo figlio insieme, Orlando, nato nel dicembre 2023. Una ciliegina sulla torta che ha richiesto il suo tempo. "Ho avuto bisogno di rigenerare me stessa prima di poter generare qualcun altro", confessava infatti Miriam a proposito della maternità.

Chi è il marito Paolo Carullo

Paolo Carullo, marito di Miriam Leone, è un manager siciliano originario di Caltagirone, in provincia di Catania. Nato il 31 agosto del 1980, Paolo si è laureato in Economia e Finanza a Milano, nel 2006. Ma nel frattempo, ha anche portato avanti una passione profonda per la musica, fondando la band Apple Jack, in tandem con l’amico dj Matteo Roveda. La principale occupazione di Carullo resta comunque un’altra: è infatti operatore finanziario e capo dello sviluppo del business presso la società Aliante Partner.

Nel 2021 è arrivato il suo matrimonio con Miriam Leone, ma la privacy sulla vita di coppia è sempre rimasta altissima. Solo in occasione dei due anni dalle nozze, Carullo si è concesso uno strappo alla regola e sui social ha commentato (pubblicamente) il post tenerissimo di sua moglie. "Due anni ca "ni maritamu", aveva scritto in siciliano Miriam, "ho il cuore pieno di amore ogni giorno!". E proprio con un cuore rosso, tra i mille commenti, ha risposto il suo Paolo.

