Grande Fratello, anticipazioni: entra Anna Pettinelli, nuova eliminazione, Shaila isolata dal branco. Cosa vedremo stasera Oggi lunedì 17 febbraio 2025 va in onda la 32esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5: nomination e sondaggi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si apre una nuova settimana nella casa del Grande Fratello. Dopo la batosta rimediata contro il Festival di Sanremo di Carlo Conti (con ascolti ai minimi storici), oggi lunedì 17 febbraio 2025 il reality show di Alfonso Signorini è chiamato a rialzarsi a suon di novità. Nella 32esima diretta stagionale in onda questa sera, infatti, verrà decretata una nuova eliminazione, mentre il televoto flash svelerà il nome del secondo finalista. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni 32esima puntata: cosa vedremo

Archiviata la settimana (e gli ascolti) da incubo contro il Festival di Sanremo, oggi lunedì 17 febbraio 2025 il Grande Fratello torna in onda con quella che sarà la 32esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini. Nella puntata di stasera andranno in scena due votazioni decisive per le sorti della casa più spiata d’Italia: il televoto del pubblico prima sancirà un’altra eliminazione (in nomination ci sono ben 6 concorrenti), il televoto flash decreterà poi il nuovo finalista. Il GF si avvicina infatti alla finale di questa 18esima edizione: chi raggiungerà Lorenzo Spolverato? Dopo la vittoria del modello milanese la sensazione è che Signorini aprirà il televoto tra le gieffine.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella casa più spiata d’Italia, intanto, è proprio il primo finalista annunciato a essere stato tra i protagonisti degli ultimi giorni. Lorenzo ha infatti preso le difese della sua compagna Shaila, accusando Federico Chimirri di avere cercato di isolarla tra i coinquilini, consigliando per esempio a Helena di evitare nuovi scontri. "Questo è un atteggiamento da branco" lo ha accusato Spolverato. Continuano anche le frizioni tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli, oggi a rischio eliminazione.

Stefania, inoltre, sarà protagonista anche di una bella sorpresa. La bionda showgirl, che negli ultimi giorni è apparsa un po’ in crisi in seguito ad alcune liti con i concorrenti più giovani, potrà riabbracciare la sua migliore amica: l’iconica Anna Pettinelli, che entrerà nella Casa per risollevarle il morale.

Nomination e sondaggi: chi rischia e chi si salva

Condotta, come sempre, da Alfonso Signorini – affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come inviata social – la 32esima diretta stagionale del Grande Fratello riaprirà il televoto, che questa volta sarà eliminatorio. Il pubblico è chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il meno votato verrà eliminato e sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono ben 6 concorrenti: Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Luca Giglioli e Shaila Gatta. Stando ai nostri sondaggi, al momento, Amanda Lecciso è la favorita con il 37% delle preferenze, seguita da Iago Garcia (30%) e, a distanza, da Shaila Gatta (15%). A rischio invece Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, e Luca Giglioli, tutti al 6% secondo le proiezioni.

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 17 febbraio 2025)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

Potrebbe interessarti anche