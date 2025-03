Grande Fratello, tra Lorenzo e Mariavittoria finisce male: lite furiosa e rivelazioni choc di lei. C’entra Shaila Notte di discussioni dopo che la Minghetti ha accusato Spolverato di aver cercato di creare una dinamica tra la ballerina e Lele: cosa è successo.

Continuano gli scontri all’interno della Casa del Grande Fratello, dove la tensione sembra ormai essere arrivata alle stelle. In particolare, nella notte i concorrenti Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di una lite furiosa: Spolverato ha accusato la Minghetti di aver sparlato di lui senza mai dirgli le cose in faccia, mentre lei ha accusato il modello milanese di aver cercato di creare una dinamica tra Shaila e Lele: ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF, lite furiosa tra Mariavittoria e Lorenzo: volano accuse

Ieri sera, a seguito di tensioni del tutto palesi presenti nell’aria, Lorenzo Spolverato ha avuto un confronto in giardino con Mariavittoria Minghetti, sfociato però nell’ennesima lite furiosa dal momento che entrambi hanno iniziato ad accusarsi a vicenda di comportamenti poco chiari o scorretti. "Sei una grandissima falsa, doppia faccia e non mi fido. Te l’ho già detto? Te lo ridico, sei una falsona", ha esclamato Lorenzo nei confronti di Mariavittoria accusandola di aver sempre sparlato di lui senza mai dirgli le cose in faccia.

Immediata la risposta della Minghetti: "E tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip. Tu hai cavalcando un’onda, quella di Chiara e delle insinuazioni che hanno fatto su di voi. E la dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! Tu hai detto: ‘Perché non crei una dinamica con Lele?’. A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto". In altre parole, Mariavittoria ha accusato Spolverato di aver cercato in ogni modo di creare dinamiche, chiedendo addirittura alla compagna Shaila di creare dinamiche a favore di clip con Lele, proprio come avrebbe poi fatto lo stesso Lorenzo con Chiara. Davanti a queste parole è poi intervenuta anche Shaila che ha prontamente smentito le ipotesi di Mariavittoria.

GF, Stefania Orlando contro Lorenzo Spolverato

Durante il confronto in giardino, anche Stefania Orlando si è palesemente scagliata contro Lorenzo affermando di essere felice delle parole che Alfonso D’Apice ha utilizzato nei confronti del modello milanese dallo studio. Durante la puntata, Alfonso aveva infatti accusato Lorenzo di aver coinvolto la fidanzata Chiara nelle sue clip, sempre per creare dinamiche. Teoria sulla quale la Orlando si è detta assolutamente d’accordo. Di contro, Lorenzo ha accusato Stefania di essere falsa, poiché quest’ultima avrebbe dapprima gioito per l’eliminazione di Alfonso per poi dirsi in sintonia con le sue parole. Insomma, a un mese dalla finale la tensione è ai massimi livelli e nei prossimi gironi continueremo sicuramente a vederne delle belle.

