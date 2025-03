Grande Fratello, Federico Chimirri a ruota libera sui gieffini dopo l'eliminazione: la reazione 'glaciale' a Lorenzo Il celebre volto di Masterchef ha deciso di commentare finalmente la sua uscita dalla Casa più spiata d'Italia, e se per alcuni gieffini ha espresso affetto, lo stesso non si può dire di Lorenzo

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Federico Chimirri ha voluto condividere con i suoi follower le emozioni provate durante l’avventura nel reality. Attraverso un post sui social, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e ha raccontato quali siano stati i momenti più significativi della sua permanenza nella casa.

Il ringraziamento ai fan e la consapevolezza dell’esperienza

Federico, eliminato nell’ultima puntata dopo il televoto contro Stefania, Mariavittoria e Chiara, ha scritto un messaggio di ringraziamento rivolto a chi lo ha sostenuto: "Anche se la mia avventura al Grande Fratello è stata breve, è stata un’esperienza incredibile, intensa e ricca di emozioni. Sono profondamente grato per tutto l’affetto che mi state dimostrando e per il sostegno che mi avete dato. Ogni vostro messaggio, ogni vostro gesto mi sta dando forza, e questo lo porterò sempre con me". Nonostante il tempo limitato trascorso nella casa, Chimirri ha sottolineato quanto questa esperienza lo abbia arricchito, permettendogli di conoscere persone speciali e di affrontare momenti sia positivi che difficili.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I legami più forti creati nella casa

Uno degli aspetti più importanti dell’avventura di Federico nel Grande Fratello è stato il rapporto con alcuni concorrenti, che lui stesso ha definito "Una vera famiglia". Nel suo post ha infatti elencato coloro con cui ha instaurato un legame speciale: "Dentro quella casa ho condiviso momenti unici con persone straordinarie. Alcuni come Helena, Javier, Amanda, Stefania, Iago, Mattia, Maxime e Maria Teresa sono diventati una vera famiglia per me, legami che porterò oltre quelle mura".

L’affetto verso questi coinquilini traspare chiaramente dalle sue parole, a dimostrazione di come l’esperienza del reality possa creare rapporti autentici che vanno oltre il gioco.

Diplomazia con Lorenzo e Shaila e l’attacco sospetto

Pur avendo avuto degli scontri con alcuni concorrenti, Federico ha preferito adottare un tono conciliatorio: "Anche con chi ho avuto meno interazione o con cui ci sono stati contrasti ho vissuto un’esperienza intensa e irripetibile. Perché la verità è che il Grande Fratello è il più grande e il più bell’esperimento sociale, in cui ognuno di noi mostra il meglio e il peggio di sé. E alla fine, al di là delle dinamiche e delle differenze, resta il rispetto per chi ha condiviso con me questo pezzo di strada". Tra questi volti figurano sicuramente Shaila, Chiara e Lorenzo Spolverato. Proprio il modello meriterebbe una menzione speciale, dal momento che lo stesso Chimirri, per quanto non abbia fatto esplicito riferimento al rivale all’interno del suo messaggio di commiato, ha scelto di commentare la pessima uscita di Spolverato contro Javier, che dopo essere stato chiamato in confessionale si è beccato un bel "Marcisci cog***ne" da parte di Lorenzo. Federico ha infatti ricondiviso un post sulla scena in questione, corredato dalle emoji della faccia gelata, per sottolineare l’atteggiamento inopportuno del modello. Nonostante le divergenze, ha scelto di non alimentare polemiche e ha sottolineato come ogni concorrente abbia avuto un ruolo importante nella sua esperienza.

Il ritorno alla vita di sempre

Infine, Federico ha concluso il suo messaggio con un pensiero rivolto al futuro: "Spero di aver lasciato in voi un bel ricordo, così come il Grande Fratello lo ha lasciato a me. Adesso torno alla mia musica e ai miei piatti, pronto a continuare il mio viaggio insieme a voi. Vi voglio bene". Le sue parole evidenziano il desiderio di proseguire il suo percorso professionale, senza dimenticare ciò che il reality gli ha insegnato e le persone che ha incontrato lungo la strada.

Potrebbe interessarti anche