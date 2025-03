Domenica In e Da noi a ruota libera: Venier presenta Mare Fuori 5, Fialdini punta su Serena Rossi e Scamarcio Nella puntata del 16 marzo, tra gli ospiti di Domenica In e Da noi a ruota libera il cast di Mare Fuori, Serena Rossi e Riccardo Scamarcio: le anticipazioni

Nel pomeriggio di domenica 16 marzo 2025 tornano due appuntamenti ormai imperdibili per il pubblico affezionato ai programmi di Rai Uno: parliamo delle nuove puntate di Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier dalle 14:00 alle 17.10 circa, e Da noi… a ruota libera, presentato invece da Francesca Fialdini dalle 17:20 in poi. Ecco tutte le anticipazioni sugli ospiti dei programmi Rai in onda oggi, domenica 16 marzo.

Domenica In, le anticipazioni del 16 marzo 2025: tutti gli ospiti della puntata

Stando alle anticipazioni, la nuova puntata di Domenica In vedrà tra i suoi ospiti Bobby Solo, artista che il prossimo 18 marzo festeggerà il traguardo degli 80 anni e che in diretta non mancherà, durante l’intervista dove si racconterà tra vita privata e carriera, di portare in studio i suoi più grande successi, come l’immancabile Una lacrima sul viso. Bobby Solo omaggerà anche Elvis Presley esibendosi sulle note del brano Hound Dog. Nel programma ci sarà spazio anche per il cinema con l’attore Christopher Lambert, in Italia per presentare Eyes Everywhere, il nuovo film diretto da Simona Calo che lo vede tra i suoi protagonisti. Restando in tema, Mara Venier incontrerà inoltre l’interprete italiano Rocco Papaleo, pronto a raccontare qualcosa in più sulla pellicola U.S. Palmese dei Manetti Bros, in uscita nelle sale il prossimo 20 marzo.

Per quanto riguarda la televisione, invece, nel salotto di ‘zia’ Mara farà il suo ingresso parte del cast di Mare Fuori, serie TV Rai i cui primi 6 episodi sono già disponibili per la visione su RaiPlay. Vincenzo Ferrera (l’educatore Beppe), Maria Esposito (Rosa Ricci), Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e Artem (Pino o’ Pazzo) saranno in studio per promuovere l’evento. Passando alla musica, non mancherà un intervento di Sandro Giacobbe il quale, in compagnia della moglie Marina Peroni, parlerà a cuore aperto della sua battaglia contro la malattia e si esibirà davanti ai telespettatori con brani come Signora mia e Sarà la nostalgia. A Domenica In avremo poi la possibilità di ascoltare i Coma_Cose e la loro Cuoricini, e Le Orme, storica band degli anni ’60 e ’70 che presenterà l’evento Le Orme plays Venice e riproporrà in studio i brani Amico di ieri e Acqua di Luna insieme al cantante Luca Minnelli.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni sugli ospiti della puntata del 16 marzo 2025

Secondo le anticipazioni del 16 marzo 2025, a Da noi… a ruota libera, in onda su Rai Uno a partire dalle 17:20, Francesca Fialdini ospiterà l’attrice Serena Rossi per parlare del primo spettacolo teatrale da lei ideato – SereNata a Napoli – con cui dal 22 marzo sarà in tour. Poi Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta presenteranno il film Muori di lei, un noir sentimentale ambientato durante il periodo del lockdown: i due attori protagonisti della pellicola, in arrivo al cinema il 20 marzo, sono stati diretti da Stefano Sardo. In diretta ci sarà tempo anche per la giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico che si racconterà concentrandosi sull’impegno come testimonial di Oxfam: lotta contro le diseguaglianze per porre fine alla povertà e all’ingiustizia tramite le sue campagne. Non mancherà inoltre Margot Sikabonyi, interprete di Maria Martini nella nota fiction Rai Un medico in famiglia, dove ha lavorato al fianco di Lino Banfi, nel ruolo di nonno Libero. L’attrice, lo ricordiamo, ha scritto due libri.

Domenica In e Da noi a ruota libera: dove vederli in tv e in streaming

Le nuove puntate di Domenica In e Da noi… a ruota libera andranno in onda domenica 16 marzo 2025 su Rai 1: il programma di Mara Venier inizierà alle 14:00 circa, mentre quello di Francesca Fialdini comincerà intorno alle 17:20. Sarà possibile vedere entrambe le trasmissioni anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

