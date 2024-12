Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Pellegrini da Venier dopo l'exploit a Ballando, Fialdini con Selvaggia Lucarelli Le anticipazioni e gli ospiti degli show in onda oggi su Rai 1. Venier accoglie anche Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Fialdini in studio con Selvaggia Lucarelli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Oggi, domenica 15 dicembre 2024, su Rai 1 tornano due appuntamenti imperdibili con i programmi tanto attesi dal pubblico. Alle 14:00 sarà il turno di Domenica In, tra approfondimenti e momenti speciali guidati da Mara Venier. Successivamente, alle 17:00, spazio a Da Noi… a Ruota Libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini. Entrambi i programmi accoglieranno ospiti noti ai telespettatori, protagonisti di interviste e racconti che intratterranno tutte le famiglie da casa. Tra i personaggi che vedremo del mondo dello spettacolo, Amanda Bonini, Aldo Cazzullo, Alessandro Siani, Selvaggia Lucarelli, Massimiliano Ossini e tanti altri. Di seguito, le anticipazioni.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 15 dicembre 2024

Pronti per Domenica In? Bene, perché la quattordicesima puntata di questa stagione vedrà molti ospiti. La puntata si aprirà con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, i quali presenteranno del loro nuovo film Io e dobbiamo parlare, in uscita il 19 dicembre. Si prosegue, poi, con Federica Pellegrini, campionessa olimpica e concorrente di Ballando con le Stelle, che parlerà della sua carriera e vita privata, con lei in studio anche il maestro di ballo, Pasquale La Rocca. I due, in coppia, ieri sera hanno fatto faville sulla pista della semifinale di Ballando con le stelle rilanciando la loro candidatura alla vittoria del dance show di Rai 1, che chiuderà i battenti sabato prossimo. Qualche giorno fa, la nuotatrice ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche del suo rapporto, definito ‘tossico‘, con l’ex Filippo Magnini. Dopo una lunga relazione, i due si sono lasciati e, come rivelato da Pellegrini, non in modo sereno: "Io e lui ci siamo massacrati quindi è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra". Alla fine, ha lasciato intendere che non c’è alcun margine per parlare di ‘pace‘ tra loro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire, Venier ospiterà anche Ivana Spagna, la quale celebrerà i suoi 70 anni con un’esibizione dei suoi successi e il nuovo singolo T’amo, T’amo, T’amo, accompagnata dal DJ Nuzzle. Amanda Bonini, poi, ricorderà il suo rapporto con Pino Daniele, affiancata dal giornalista Pietro Perone, autore di un libro sul cantautore. Infine, Aldo Cazzullo presenterà il suo libro Il Dio dei nostri padri, ai vertici delle classifiche di vendita.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Subito dopo Domenica In, andrà in onda Da Noi a… Ruota Libera. L’ospite di punta della puntata sarà Selvaggia Lucarelli, scrittrice e influencer, ma soprattutto giudice iconica di Ballando con le stelle, che in questa edizione ha fatto scintille in diverse occasioni con Sonia Bruganelli oltre ad aver vissuto un faccia a faccia infuocato con Barbara D’Urso. Conoscendo le vis polemica di Selvaggia, non mancherà di regalare qualche commento pepato sui suoi ‘nemici’ o in merito alla puntata di ieri di Ballando, in cui è parsa molto colpita dopo l’esibizione di Federica Pellegrini: "Mi sono commossa solo tre volte per una esibizione qui dentro in tutti questi anni, e una è ora", ha commentato la giudice in diretta. Francesca Fialdini ospiterà anche Massimiliano Ossini, recentemente eliminato da Ballando con le stelle, ma anche Massimiliano Gallo, interprete di Vincenzo Malinconico (QUI l’intervista concessa a Libero Magazine). Spazio anche alla nuotatrice paralimpica Arianna Talamona, in occasione della maratona Telethon.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera verranno trasmessi oggi, domenica 15 dicembre 2024, su Rai 1. Mara Venier vi aspetta alle 14:00, Francesca Fialdini, invece, alle 17:20. Potrete seguire i programmi anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, in diretta e on demand.

Potrebbe interessarti anche