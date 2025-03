Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier allunga Sanremo con Ranieri e Brancale, Fialdini con Monica Leofreddi Le anticipazioni e gli ospiti dei programmi in onda oggi su Rai 1. Mara Venier ospita nel suo studio anche Kim Rossi Stuart. Fialdini accoglie Giancarlo Magalli

Anche oggi, domenica 2 marzo 2025, torneranno su Rai 1 due appuntamenti molto seguiti dal pubblico italiano. Si parte alle 14:00 con Domenica In, dove Mara Venier accompagnerà i telespettatori con interviste esclusive, attualità e momenti di puro intrattenimento. A seguire, alle 17:00, sarà il turno di Da Noi a… Ruota Libera, con Francesca Fialdini alla guida del programma. Entrambe le trasmissioni vedranno la presenza di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi e ad emozionare. Tra gli ospiti attesi spiccano Massimo Ranieri, Dalila Di Lazzaro, Kim Rossi Stuart, Giancarlo Magalli e tanti altri. Scopriamo insieme le anticipazioni di questo pomeriggio.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 2 marzo 2025

Il pomeriggio inizierà con Domenica In, dove non mancheranno tanti volti noti. La puntata si aprirà con alcuni protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Tra gli ospiti in studio ci sarà Massimo Ranieri, che ripercorrerà i momenti più significativi della sua straordinaria carriera e si esibirà in Tra le mani un cuore, il brano con cui non ha sfondato a Sanremo (chiudendo al 23esimo posto) ma che è subito diventato una hit per tutti i fan del cantante napoletano. Ci sarà anche un’altra delusa del Festival 2025, Marcella Bella, che parlerà della sua vita privata e non solo, regalando al pubblico un’esibizione del brano Pelle diamante, con cui, tra le polemiche, si è classificata ultima nella kermesse dell’Ariston. Anche Serena Brancale, reduce dal successo sanremese si esibirà con Anema e Core. In studio anche il cantautore Pierdavide Carone, che ieri sera ha trionfato nel programma Ora o mai più, presenterà il suo nuovo singolo Non ce l’ho con te.

Spazio anche all’attrice Dalila Di Lazzaro, la quale nel corso della sua intervista parlerà sulla sua vita e sulla lunga carriera cinematografica, accompagnata dal musicista Manuel Pia, suo compagno da oltre dieci anni. Grande attesa, infine, per il cast della serie TV Il Gattopardo, in arrivo sulle piattaforme digitali dal 5 marzo. In studio interverranno Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Subito dopo Domenica In, non cambiate canale perché sarà il turno di Da Noi a… Ruota Libera, con Francesca Fialdini. In studio, Giancarlo Magalli racconterà la sua lunga carriera televisiva, mentre Monica Leofreddi parlerà di vita e lavoro. Ospiti anche i Neri per Caso, storica band a cappella, recentemente tornata al Festival di Sanremo. Infine, Simone Lunghi, noto come l’Angelo dei Navigli, parlerà della sua missione ecologica per la pulizia delle acque milanesi.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica 2 marzo 2025, sintonizzatevi su Rai 1 per un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento! Alle 14:00 circa andrà in onda Domenica In, seguito alle 17:00 da Da Noi… a Ruota Libera. Potrete seguirli sia in diretta che on demand su RaiPlay. Un appuntamento imperdibile per un momento di relax!

