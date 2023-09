Qualificazioni Euro 2024: Macedonia del Nord-Italia è il debutto di Luciano Spalletti Sabato 9 settembre il nuovo commissario tecnico siede per la prima volta sulla panchina della Nazionale: dove vedere il match, probabili formazioni e orari

Riparte la strada verso UEFA Euro 2024, ma per l’Italia è iniziato un nuovo percorso. Sabato 9 settembre la Nazionale torna in campo per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno e, per la prima volta, sulla panchina siederà Luciano Spalletti. Dopo l’improvviso addio di Roberto Mancini, il tecnico di Certaldo e Campione d’Italia 2022/23 è pronto al debutto in azzurro contro la Macedonia del Nord, in una partita in cui si intrecciano tanti destini e tante speranze per la qualificazione alla prossima manifestazione europea, a cui l’Italia si presenterà da Campione in carica. Scopriamo dove vedere il match e tutti i dettagli.

Macedonia del Nord-Italia: la partita

L’avventura del nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti inizia proprio dove quella di Roberto Mancini era naufragata. L’Italia scende in campo all’Arena Toše Proeki di Skopje, contro la Macedonia del Nord, che estromise l’Italia dai Mondiali 2022 e che diede inizio alla parabola discendente degli Azzurri dopo il trionfo agli Europei nel segno di Mancini. Il tecnico marchigiano ha improvvisamente salutato la Nazionale lo scorso 13 agosto per passare alla guida dell’Arabia Saudita, con la FIGC che ha chiamato – come chiesto a gran voce da tanti tifosi – il Campione d’Italia 22/23 con il Napoli Luciano Spalletti in panchina. Il tecnico di Certaldo prende le redini dell’Italia del calcio verso Euro 2024 dopo la falsa partenza contro l’Inghilterra (che sconfisse gli Azzurri proprio a Napoli) e il successo con Malta, e che si trova attualmente al terzo posto nel proprio girone dietro i britannici e l’Ucraina (ma con sole due partite giocate).

Le probabili formazioni

Ancora nessuno stravolgimento, almeno nelle convocazioni, per Luciano Spalletti, che ha promesso che l’Italia giocherà con il 4-3-3. In difesa avvantaggiata la coppia centrale Casale–Bastoni (con Romagnoli che scalpita), con Di Lorenzo e Dimarco terzini. Cabina di regia che dovrebbe vedere Cristante – in vantaggio su Locatelli – mentre il tridente a guidare il tridente con Chiesa e Zaccagni ci sarà il capitano Immobile. Dall’altra parte tante conoscenze della Serie A, dal centrocampista del Napoli Elmas all’ex Udinese Nestorovski.

Macedonia del Nord (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. All. Blagoja Milevski

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Casale, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Chiesa, Immobile, Zaccagni. All. Luciano Spalletti

Quando e dove vederla (sabato 9 settembre 2023)

Macedonia del Nord-Italia si giocherà sabato 9 settembre 2023: il match sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1, con streaming disponibile sulla piattaforma RaiPlay. Calcio d’inizio alle 20:45. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

