Rose Villain: chi è il padre Franco Luini, celebre imprenditore Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, è il padre di Rose Villain, l'artista che torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Fuorilegge"

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Rose Villain, artista di spicco nel panorama musicale italiano, è un nome che ha fatto parlare di sé anche per la sua affascinante storia familiare. Figlia del noto imprenditore Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, Rose (Rosa, il vero nome) è cresciuta in un ambiente che unisce creatività e business. La sua carriera musicale, iniziata con il singolo Click Boom, ha continuato a crescere, portandola ora sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2025 con il nuovo brano Fuorilegge.

Chi è Franco Luini, il padre di Rose Villain

Franco Luini è il fondatore e CEO di Tucano, un brand che ha segnato la storia della moda e degli accessori tecnologici in Italia e nel mondo. Fondata a Milano nel 1985, Tucano è celebre per la produzione di borse e custodie pensate per il mondo della tecnologia, in particolare per i computer e altri dispositivi elettronici. La storia dell’azienda è iniziata con la produzione delle prime borse per trasportare i computer portatili, a un’epoca in cui il mercato era praticamente inesplorato e l’idea di accessori tecnologici non era ancora diffusa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Con il tempo, Tucano è riuscita a entrare nel cuore di un pubblico sempre più vasto, innovando costantemente la propria offerta. Nel corso degli anni, il marchio ha ampliato la sua gamma di prodotti, diventando una realtà internazionale con filiali a New York, Dongguan, Bangalore e Mendrisio. Il brand ha saputo adattarsi alle nuove tendenze e alle esigenze del mercato, mantenendo una forte attenzione alla qualità. Il designer ha anche fondato un’altra realtà, Tucano Urbano, specializzandosi in accessori per motociclisti, pur separandosi da questo progetto a seguito di un diverbio con un socio.

Il ritorno di Rose Villain a Sanremo con "Fuorilegge"

Dopo l’esordio a Sanremo 2024 con Click Boom, Rose Villain è pronta a tornare sul palco dell’Ariston con una canzone che promette di conquistare il pubblico. Il suo nuovo brano, Fuorilegge, esplora un lato dell’amore molto particolare, raccontando la passione e il desiderio in un modo intenso e coinvolgente. "Preferisco arrivare meno ma essere autentica", ha dichiarato la cantante, parlando del suo approccio alla musica. Con Fuorilegge, Rose Villain continua a esprimere la sua autenticità, mantenendo quella cifra stilistica che la distingue.

La canzone, con il suo mix di ballad intima e ritornello travolgente, riflette il suo mondo musicale unico, dove l’amore è il protagonista, ma sotto una luce nuova, fresca e meno convenzionale, che ne esalta le sfumature più profonde.

Potrebbe interessarti anche