Prime Video, le uscite di marzo 2025: 'LOL 5' torna senza Fedez e spunta la sorpresa Geppi Cucciari

Marzo 2025 si preannuncia un mese ricco di novità su Prime Video, con una varietà di contenuti che spaziano tra film emozionanti e attese nuove stagioni di serie amate dal pubblico. Ecco una panoramica delle principali uscite previste per questo mese.

Prime Video, uscite marzo 2025: film e serie tv da non perdere

Scatta l’amore è una commedia romantica che promette di conquistare il cuore degli spettatori. La trama segue le vicende di una fotografa di successo che, dopo una serie di delusioni amorose, decide di dedicarsi esclusivamente alla carriera. Tuttavia, un incontro inaspettato le farà riscoprire il vero significato dell’amore. Tra momenti divertenti e situazioni toccanti, il film si prospetta come una perfetta scelta per gli amanti del genere. Inoltre, dopo il successo delle prime due stagioni, La ruota del tempo torna con il terzo capitolo, promettendo un livello ancora più alto di azione e intrighi. La serie, basata sui romanzi di Robert Jordan, continuerà a seguire le avventure di Rand al’Thor e dei suoi compagni nella lotta contro il Tenebroso. Con una produzione sempre più ambiziosa, questa nuova stagione si preannuncia imperdibile per i fan del fantasy.

Spazio anche alla commedia italiana, con "Sconfort Zone" è un film che mescola dramma e ironia, raccontando la storia di un uomo costretto a rimettere in discussione la propria vita dopo una serie di eventi inaspettati. Tra situazioni surreali e momenti profondamente umani, il film affronta temi di crescita personale e cambiamento con un tocco originale e coinvolgente.

Torna anche il detective Harry Bosch torna con la terza stagione di Bosch: Legacy, spin-off della celebre serie Bosch. Il nuovo capitolo esplorerà ulteriormente il rapporto tra Bosch e la figlia Maddie, ora entrata ufficialmente in polizia, mentre nuove indagini metteranno alla prova la loro determinazione. Per gli appassionati del genere crime, questa stagione si prospetta ricca di tensione e colpi di scena. Infine, tra i titoli più attesi di marzo c’è Holland, film con protagonista Nicole Kidman. Il film con l’attrice premio Oscar racconta di una psichiatra di fama mondiale, specializzata in casi di personalità multiple. Quando accetta di prendere in cura un paziente enigmatico interpretato da Gael García Bernal, si trova coinvolta in un pericoloso gioco di specchi e identità nascoste.

LOL 5: Fedez rimpiazzato da Pintus e Alessandro Siani

A proposito di prodotti italiani, è anche il momento della quinta stagione del fortunato show comico LOL: Chi ride è fuori, che quest’anno debutterà in formazione rivoluzionata. Stavolta, infatti, in conduzione non ci sarà Fedez, che aveva guidato il programma sin dalla prima edizione del 2021 (affiancato prima da Mara Maionchi e poi da Frank Matano). Il rapper milanese sarà rimpiazzato da due comici, Angelo Pintus e Alessandro Siani, coadiuvati da un parterre di super giudici composto da Elio, Katia Follesa, Lillo Petrolo e Mago Forest. Anche il cast promette benissimo, poiché Prime Video ha arruolato stelle assolute della comicità italiana come Enrico Brignano, Flora Canto, Raul Cremona e Geppi Cucciari. La quinta stagione di LOL, insomma, anche senza Fedez promette benissimo.

Con queste uscite, Prime Video offre agli spettatori un marzo ricco di intrattenimento, tra grandi ritorni e nuove storie pronte a emozionare.

Ecco tutti i consigli di visione di Libero Magazine per la piattaforma streaming.

