Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni: il ritorno di suor Costanza (Valeria Fabrizi) sorprende tutti Stasera, 13 marzo, su Rai 1, suor Azzurra (Francesca Chillemi) riceverà una notizia che aspettava da tempo ma che la metterà in seria difficoltà.

Le suore e le ragazze della Casa del Sorriso tornano questa sera, giovedì 13 marzo 2025, con la terza puntata di Che Dio ci aiuti. L’amata serie con Francesca Chillemi nei panni di suor Azzurra è arrivata all’ottava stagione e sta letteralmente spopolando: la scorsa settimana, il secondo appuntamento, ha toccato il 20,6% di share, tenendo incollati alla Tv oltre 4 milioni di spettatori. Anche per questa sera si prevede un successo, soprattutto perché in uno dei due episodi previsti ci sarà il ritorno di suor Costanza, la grande Valeria Fabrizi, di passaggio a Roma per portare una notizia alla protagonista.

Che Dio ci aiuti 8, le anticipazioni della terza puntata (13 marzo 2025)

Continua questa sera su Rai 1, l’avventura di suor Azzurra nella casa famiglia di Roma dove è stata chiamata a portare il suo aiuto. Nel primo episodio di Che Dio ci aiuti, dal titolo ‘La vita che vorrei‘, mentre Lorenzo cercherà il modo di aiutare il figlio di un suo vecchio compagno di università, alla Casa del Sorriso c’è una sorpresa: il ritorno di suor Costanza (Valeria Fabrizi). La religiosa e di passaggio a Roma per incontrare il Papa, e ne ha approfittato per portare una notizia importante per Azzurra. La ragazza infatti è stata selezionata per la missione in Perù che desiderava fare da tempo, ma ora le cose sono cambiate e non sa se accettare e lasciare tutto. Nel frattempo, Fabio, l’insegnante di disegno, chiede a Cristina di vedersi di persona e Melody e Corrado si ritrovano molto vicini per colpa di un gatto bianco.

Nel secondo episodio, ‘Madri‘, Lorenzo e Azzurra stanno seguendo il caso di una bambina contesa tra due madri ma, per una serie di incomprensioni lei si è messa in testa che il direttore voglia sostituirla con una nuova operatrice, mentre lui pensa che la suora voglia lasciare la casa-famiglia. Intanto, Cristina mette da parte i suoi dubbi ed esce con Fabio. Quando però le sue piccole bugie vengono a galla, la giovane inizia a comprendere di avere già accanto qualcuno con cui sentirsi libera di essere se stessa. Infine, entra in scena Edoardo, il giardiniere della casa-famiglia, e il suo interesse verso Olly non passa inosservato.

Che Dio ci aiuti 8: quante puntate sono e quando finisce

Gli episodi di Che Dio ci aiuti sono 20, la Rai ne manda in onda due ogni volta per un totale di 10 puntate. Ogni episodio è formato da 50 minuti.

Questo il calendario completo della serie in onda su Rai 1:

Prima puntata – giovedì 27 febbraio 2025

Seconda puntata – giovedì 6 marzo 2025

Terza puntata – giovedì 13 marzo 2025

Quarta puntata – giovedì 20 marzo 025

Quinta puntata – giovedì 27 marzo 2025

Sesta puntata – giovedì 3 aprile 2025

Settima puntata – giovedì 10 aprile 2025

Ottava puntata – giovedì 17 aprile 2025

Nona puntata – giovedì 24 aprile 2025

Decima puntata – giovedì 1° maggio 2025 (finale di stagione).

Quando e dove vederlo (e rivederlo)

Che Dio ci aiuti 8 va in onda stasera su Rai 1 alle 21:30. Inoltre la visione è disponibile anche in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay sia on demand che in diretta.

