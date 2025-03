Che Dio ci aiuti 8, stop della Rai a Francesca Chillemi e i fan protestano: perché non va in onda La fortunata fiction di Rai 1 si ferma per far posto alla Nazionale Azzurra di calcio, ma il pubblico è deluso: "Mancherete tantissimo".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

I milioni di fan di Che Dio ci aiuti sono delusi. Oggi, giovedì 20 marzo 2025, la quarta puntata dell’ottava stagione non andrà in onda su Rai 1, e per sapere cosa sta accadendo a suor Azzurra nella Casa del Sorriso dovremmo aspettare sino alla prossima settimana, ossia giovedì 27. La fortunata serie salta una prima serata per far posto alla partita che vede impegnati gli Azzurri contro la Germania nell’andata del quarto di finale di Nations League. Contro il calcio, quindi, c’è poco da fare, e i tanti telespettatori che aspettavano con ansia l’episodio di stasera di Che Dio ci aiuti 8 dovranno rassegnarsi. Nessuna cancellazione, però, come qualcuno aveva pensato: la fiction, infatti, gode di ottima salute e nello scorso appuntamento ha tenuto incollati alla Tv quasi 4 milioni di persone, raggiungendo il 21,4% di share.

Che Dio ci aiuti 8 oggi (20 marzo) non va in onda. I fan: "Mancherete tantissimo"

Niente Francesca Chillemi nei panni di suor Azzurra questa sera, giovedì 20 marzo: la puntata di Che Dio ci aiuti 8 non andrà in onda per lasciare spazio al match Italia-Germania, partita di andata del quarto di finale di Nations League 2024/25, che si gioca allo stadio si San Siro. L’assenza dell’amata fiction ha deluso i tantissimi fan che la seguono da ben otto stagioni, tanto da inondare la pagina Instagram dello show con messaggi accorati: "Mi mancherete tantissimo questo giovedì", "Mancherete tantissimo, questa settimana senza di voi… Che Dio ci aiuti!", "…uffa il calcio!", "ausa forzata, direi….. Davanti alle partite la Rai non capisce più niente, esiste una programmazione???? E allora rispettatela e la partita va su un altro canale!!!!", "Ma possibile che sto inutile calcio sia sempre in mezzo????", "LA PARTITA PUÒ ASPETTARE NOI DOBBIAMO VEDERE CHE DIO CI AIUTI".

Che Dio ci aiuti 8 non va in onda oggi: le anticipazioni della prossima settimana (giovedì 27 marzo)

Dopo questa pausa forzata per far posto alla Nazionale Azzurra di Calcio, Che Dio ci Aiuti 8 tornerà puntuale su Rai 1 giovedì prossimo (27 marzo), con due episodi, ‘Per te‘ e ‘Ritorno al futuro‘. Nell’appuntamento vedremo suor Azzurra scoprire che Cristina nutre dei sentimenti per Pietro. La religiosa proverà a far di tutto nel tentativo di farli avvicinare, ma presa dall’entusiasmo combinerà qualche guaio. Nel frattempo, anche Olly si è innamorata e medita di dare una chance a Edoardo. Cristina, invece, dovrà fare i conti con il suo difficile passato e il ritorno inaspettato di Sandrino.

