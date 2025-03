Paolo Bonolis show ad Avanti un altro, la lezione alla concorrente in preda all’ansia: “Non piangere, trom*a” Durante una puntata del game show di Canale 5 il conduttore romano si è rivolto a una concorrente incoraggiandola perché era in preda all'ansia.

Paolo Bonolis è noto per essere un conduttore pieno di ironia e allo stesso tempo molto saggio. Durante il suo game show Avanti un altro lo showman si è reso protagonista di un discorso di incoraggiamento verso una concorrente in preda all’ansia a cui si è rivolto senza peli sulla lingua.

Avanti un altro, la lezione di vita di Paolo Bonolis a una concorrente

Nel bel mezzo del gioco di Avanti un altro, Paolo Bonolis si è preso un attimo per incoraggiare una giovane concorrente di nome Anna per niente serena perché in preda all’ansia a causa degli esami universitari. Con il suo modo diretto di parlare il 63enne romano non ci ha pensato due volte e le ha consigliato cosa è meglio fare in questi casi, con la saggezza e l’affetto di un padre. Il conduttore infatti le ha detto: "È vero che veniamo in un mondo dove tutti pretendono tutto, dobbiamo essere bravi, fantastici… Non gli credere. Vivi serena, goditi la vita. Studia perché sai che devi studiare, perché vuoi fare Giurisprudenza, ma non stare lì con ‘sto sciacallo sul collo da angoscia. Non ci metterai quattro anni, ce ne metterai cinque, e chissenefrega. Però la gioia dentro ti darà la facilità di fare al meglio tutto quello che devi fare, sennò l’ansia diventa un veleno esistenziale. Levatela di dosso. Non piangere, sorridi. Goditela".

Il consiglio spassionato del conduttore romano ad Anna

Bonolis ha poi chiesto alla ragazza 21 enne se avesse un fidanzato, alla risposta affermativa della concorrente lui ha ribattuto: "Trom*a, goditela!". Insomma un consiglio davvero spassionato quello del conduttore verso una giovane che tra l’altro ha raccontato di avere già superato 14 esami all’Università quindi può andare avanti tranquillamente a fare il 15esimo e poi tutti gli altri. In molti sui social hanno apprezzato le parole del conduttore televisivo perché è proprio vero che la società di pone davanti al mito della perfezione. Soprattutto quando si è all’università o nel mondo del lavoro quando le richieste aumentano e si è portati a dare sempre il massimo, dimenticandosi di godere veramente della vita. Il pubblico da casa e quello in studio oltre al popolo dei social ha condiviso il messaggio del conduttore romano. Avanti un altro va in onda tutti i giorni per la sua undicesima edizione nella fascia preserale su Canale 5. Per rivedere le puntate è disponibile la piattaforma Mediaset Infinity su cui assistere allo show sia on demand che in diretta.

