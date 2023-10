Annalisa confessa: "La mia svolta sexy? Ecco cosa ne pensa Maria De Filippi" Intervistata da Radio Deejay, la cantante savonese ha parlato del bellissimo rapporto che ancora la lega alla presentatrice del talent Mediaset. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: Mediaset Infinity

Annalisa è tornata a parlare di sé. Lo ha fatto ai microfoni di Radio Deejay, in occasione della presentazione del suo nuovo album, "E poi siamo finiti nel vortice". Intervistata da Linus e Nicola Savino, la cantante savonese ha raccontato del suo nuovissimo progetto musicale, del suo rapporto con il successo che l’ha travolta, e anche della relazione speciale che la lega a Maria De Filippi. Era stata proprio la conduttrice Mediaset a lanciare la carriera di Annalisa nel lontano 2011, quando la Scarrone si classificò seconda nel talent show Amici. Oggi i rapporti tra le due continuano ad essere ottimi, e la De Filippi sembra aver approvato la recente "svolta sexy" nel percorso artistico della cantante. Ecco tutti i dettagli.

Annalisa, le sue parole su Maria De Filippi

Dopo i successi clamorosi di "Bellissima", "Mon Amour" e "Ragazza Sola", Annalisa è tornata sulla cresta dell’onda con il suo nuovo album dal titolo "E poi siamo finiti nel vortice". Neanche a dirlo, il disco della cantante è finito subito in vetta alle classifiche musicali, confermando il momento d’oro che l’ex concorrente di Amici sta attraversando. Di questo, e tanto altro, Annalisa ha parlato in una recente intervista davanti ai microfoni di Radio Deejay.

E chiacchierando con Linus e Nicola Savino, Annalisa si è soffermata a lungo sul suo rapporto con Maria De Filippi, che l’aveva lanciata nel 2011 ad Amici. "Io la sento vicino sempre, devo essere sincera" ha confessato la cantante, "nei momenti davvero importanti non è mai mancata…lei è sempre stata una consigliera… è molto sintetica, però cavolo, in quelle due parole che ti dice… stai già meglio dopo". Maria quindi è rimasta una figura chiave nella vita artistica di Annalisa, anche a distanza di moltissimi anni dall’avventura nel talent Mediaset.

Sempre più incuriosito, Savino ha continuato a incalzare l’artista savonese. "Cosa ha detto (la De Filippi, ndr) della svolta sexy? Perché possiamo dire che c’è stata una svolta sexy". In questo caso, la risposta della Scarrone è stata un po’ evasiva. "Non lo so", ha confessato, "di questo non abbiamo parlato in maniera dettagliata. Però io ho percepito un grande sostegno da parte sua". E poi ha aggiunto: "anche apprezzamento nel momento in cui, per esempio, sono andata a cantare i miei singoli ad Amici. Ho visto veramente uno spiegamento di forze, coreografie meravigliose…un appoggio bello, è sempre stata così devo dire".

Di recente Annalisa aveva fatto di nuovo visita alla De Filippi durante una puntata di Amici. E in quell’occasione la conduttrice, di solito molto controllata, si era lasciata scappare un gran bel complimento. "Tuo marito è molto bello", aveva detto parlando di Francesco Muglia, il manager che Annalisa ha sposato lo scorso 29 giugno. Un elogio inaspettato, che testimonia ulteriormente il rapporto speciale che ancora lega cantante e conduttrice.

Guida TV

Il bello delle donne Canale 5 01:45

Potrebbe interessarti anche