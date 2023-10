Amici 23: Irama giudice, prime classifiche e nuove polemiche E’ già tempo di gara nella seconda puntata domenicale del talent show guidato da Maria De Filippi

Amici 23 entra nel vivo, e già nella seconda puntata domenicale impegna i ragazzi in una sfida che si trasforma in una classifica. E c’è già anche il rischio di eliminazione. I tornei sono due: uno dedicato ai talenti che si presentano per il canto, e l’altro per i ballerini. Alla fine delle esibizioni verrà stilata una classifica e gli ultimi arrivati dei rispettivi campi dovranno restituire la maglietta ai loro coach, a cui spetterà la decisione se continuare a tenerli per far loro proseguire il percorso nella scuola oppure no.

Si capisce dunque che, già nella puntata di domenica 1 ottobre si assistito a una maggior tensione sia tra i ragazzi che tra i coach.

La classifica di canto ha visto la vittoria di Lil Jolie, seguita da Matthew e Holden, mentre Sara, arrivata ultima ed è già a rischio. Tra i ballerini Chiara e Sofia arrivano prime a pari merito seguite da Simone, mentre Nicholas è il nome in bilico che chiude la classifica.

Ma vediamo quali sono state le cose migliori, e le peggiori viste in puntata.

Top

Tra gli elementi che hanno più attratto l’interesse del pubblico nella seconda puntata del domenicale di Amici 23 c’è sicuramente la scelta dei giudici. A giudicare le esibizioni del talenti infatti, per il ballo è arrivato una vecchissima conoscenza di Amici, il coreografo Garrison, affiancato da Irma Di Paola, mentre per il canto tra il grande entusiasmo di tutti i ragazzi in studio, a giudicare le esibizioni è stato chiamato Irama, partito anche lui dai banchi di quella scuola e arrivato a diventare un grande nome della musica italiana.

La trasmissione si è aperta con l’esibizione (fuori gara) di Gaia, impegnata ad eseguire il compito assegnatole in settimana dalla maestra Celentano che le ha dato una coreografia per stimolarla a tirare fuori la sua femminilità e sensualità che, a giudizio della maestra, tiene ancora troppo nascosta. Mettiamo questo momento tra i migliori perché è la dimostrazione del senso dell’impegno di questi ragazzi nella scuola. La ballerina infatti ha passato brillantemente l’esame della temibile maestra che si è complimentata con lei, mentre la ragazza l’ha anche ringraziata per averle dato l’occasione di lavorare su un suo punto debole. Un atteggiamento che vorremmo vedere più spesso da parte dei talenti che a volte non sembrano proprio così disponibili a mettersi alla prova, nonostante, in teoria, siano lì innanzitutto per imparare e superare i loro limiti.

Per quanto riguarda la gara, tra le esibizioni che hanno convinto di più i giudici ci sono state quella di Lil Jolie, un po’ la protagonista della puntata, visto che si è ritrovata al centro dell’attenzione più volte e per diversi motivi e ha anche vinto una mini gara sugli inediti conquistando l’impegno di Zef a produrre la sua canzone Follia. La ragazza è stata apprezzatissima dal giudice Irama, che ha premiato anche Mew, la prima cantante ad esibirsi, e Holden, lodandone la vocalità con un 9-. Tra i ballerini si sono fatti notare particolarmente Sofia e Chiara, prime nella classifica di oggi e Marisol che nella minigara di improvvisazione ha conquistato un posto in una importante manifestazione internazionale di danza.

Tra i momenti migliori della domenica pomeriggio di Amici 23 bisogna inserire anche il "ritorno a casa" dei ragazzi usciti dalla scorsa edizione del programma: l’applauditissimo rientro di Isobel, ormai tra le fila dei professionisti, salutata da Garrison con un eloquente "You’re amazing", e soprattutto l’ospitata di Angelina Mango, ormai lanciatissimo astro nascente della musica italiana. La ragazza ha presentato in anteprima il suo ultimo single e ha fatto un regalo a Maria De Filippi: un quadro con i dischi d’oro e di platino conquistati in questa lunga estate di successi per lei., Un gesto di profonda gratitudine che ha visibilmente commosso la conduttrice.

Flop

L’abbiamo messa tra i top perché si è conquistata davvero meritevole attenzione con le sue belle esibizioni nel corso della puntata di domenica 1 ottobre di Amici 23, ma la mettiamo anche tra i flop. Parliamo di Lil Jolie che ha dimostrato il suo talento conquistando con merito la vetta della prima classifica dei cantanti e anche la possibilità di avere il suo inedito prodotto da un grande nome della musica, ma che merita anche un pollice verso per l’atteggiamento che abbiamo visto dai filmati girati durante la settimana nelle ore di palestra, poco professionale e annoiata, sicuramente se ha l’ambizione di crescere, dovrà lavorare anche su aspetti che le sembrano secondari ma non lo sono affatto per chi imbocca percorsi difficili e competitivi, come l’autodisciplina.

Anche questo pomeriggio non sono mancate le polemiche tra i prof nel tentativo di difendere i propri alunni. La prima discussione ha visto protagonista Mida, attaccato da Anna Pettinelli che ha ripetuto che secondo lei il ragazzo non è portatore di una proposta artistica originale e naturalmente a difendere il suo artista è arrivata Lorella Cuccarini. Più tardi la battaglia si è scatenata su Holy Francisco a cui Rudy Zerbi aveva assegnato ben due canzoni di Tiziano Ferro entrambi rifiutate dal cantante e dalla maestra Pettinelli. Infine, ancora Anna Pettinelli ha fato fuoco alle polveri facendo entrare una nuova ragazza vista ai casting in settimana, Alice e mettendola in sfida per giocarsi l’entrata nella scuola contro due cantanti di Lorella Cuccarini: Mida e Sara che già dopo pochi giorni si ritroveranno a dover dimostrare di meritare il loro posto ad Amici 23, con grande rabbia della loro maestra secondo cui metterli in sfida ora "Non è giusto, perché è troppo presto".

