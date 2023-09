Annalisa Minetti: “Mi piacerebbe Amici e il ritorno a Sanremo” La cantante e conduttrice si racconta a Libero Magazine svelando due sogni nel cassetto che le piacerebbe realizzare.

Fonte: IPA

Annalisa Minetti è una forza della natura, un’artista completa che nonostante le avversità della vita affronta tutto con il sorriso contagioso che riesce a trascinare anche chi la circonda. A Verissimo ha commosso tutta l’Italia annunciando di essere diventata completamente cieca, una nuova condizione che non ha intaccato però la sua voglia di osare e sognare. Un’artista e un’atleta che ha saputo diventare icona per generazioni di giovanissime. Noi di Libero Magazine abbiamo avuto modo di intercettarla in occasione della serata di riapertura del locale "Tartarughino" a Roma, ecco cosa ci ha dichiarato svelando due sogni nel cassetto che riguardano il programma Amici di Maria De Filippi ed il Festival di Sanremo.

Annalisa Minetti l’intervista esclusiva tra malattia, Amici e il sogno Sanremo

Annalisa sei ospite al Tartarughino uno dei locali storici della Capitale con tanti amici. Questi momenti di spensieratezza quanto sono importanti?

Più che momenti di spensieratezza li considero momenti conviviali che ci permettono di conoscere meglio i nostri colleghi e amici al di fuori dell’ambiente lavorativo

Sono passati un po’ di giorni da quando hai commosso l’Italia con la tua intervista a Verissimo, ora a mente fredda come stai vivendo questa tua nuova fase della vita?

Ero ormai da tempo preparata a questo epilogo ma la resilienza che mi contraddistingue mi permette con profonda serenità di affrontare il futuro.

I tuoi figli e la tua famiglia quando sono fondamentali per darti forza?

La famiglia in un percorso di vita come il mio è fondamentale la loro presenza al mio fianco e’ uno stimolo quotidiano e l’amore che ci lega mi permette di poter motivare le persone in difficoltà utilizzando proprio l’amore come strumento riabilitativo

Hai mille impegni e sappiamo che sei in viaggio, cosa stai preparando ora?

Tanti convegni ed incontri, dopo che il programma Io Talent non è mai partito mi appresto a condurne un altro. Ho il sogno della conduzione ed è ciò che vorrei fare.

Ti senti più vicina allo stile di Silvia Toffanin o Barbara D’Urso? Ti sei sentita di recente con Barbara dopo il suo addio a Pomeriggio 5? Al pubblico manca molto

Sono due grandi conduttrici e penso di prendere ispirazione da entrambe. Con Barbara mi scambio qualche messaggio, manca molto anche a me non vederla più in tv.

Ti piacerebbe fare la "ballerina per una notte" a Ballando con le stelle o ti sentiresti più a tuo agio nel ruolo della coach di Amici?

Sarebbero entrambe due sfide affascinanti, ma se devo scegliere preferisco la coach di Amici perché credo nella formazione.

Il prossimo anno sarà l’ultimo di Amadeus alla conduzione del Festival. Ci pensi a tornare a calcare il palco dell’Ariston e se si preferiresti come conduttrice o in gara?

Si mi piacerebbe tornare al Festival di Sanremo in gara, ma non ti nego che la veste da conduttrice è un sogno nel cassetto.

di Thomas Cardinali

