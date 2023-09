Annalisa incinta? Spunta il video sospetto con il pancione. E i fan si scatenano La cantante è stata vista sul palco di un noto festival mentre indossava vestiti comodi e mostrava uno strano “rigonfiamento”. Le immagini hanno subito fatto il giro del web. Ecco i dettagli.

È la popstar del momento. Protagonista di hit esplosive come "Bellissima" e "Mon Amour", Annalisa sta attraversando un periodo d’oro, coronato di recente dalle nozze con il fidanzato di lunga data Francesco Muglia. E adesso, in un video che sul web è già diventato virale, sembra che per la cantante ex-Amici sia in arrivo un’altra gioia davvero speciale. Perché Annalisa è stata vista sul palcoscenico con un pancione molto sospetto. E subito i fan si sono scatenati. Ecco i dettagli.

Annalisa e il pancione sospetto durante il concerto

Il video ormai impazza sui social. Nel filmato Annalisa è sul palco, ospite durante l’RDS Summer Festival, e indossa un look molto diverso da quelli a cui ci ha abituati. Pantaloni lunghi, scarpe comode, camicia bianca e un busto nero che le avvolge la pancia. La performance è più tranquilla del solito, e si nota, tra le pieghe del vestito, un pancino alquanto sospetto.

La cosa, ovviamente, non è sfuggita ai fan più attenti. "Sicuramente è in dolce attesa", ha sentenziato un utente su Instagram, dando vita a un tam-tam social che ha acceso le fantasie dei tantissimi follower della cantante ligure. Tanto che pure l’esperta di gossip Deianira Marzano si è sentita in dovere di riportare la notizia nelle sue storie: "Annalisa. Le fan scrivono ‘pancino sospetto’. Chissà."

Annalisa era convolata a nozze lo scorso giugno, sposando il manager Francesco Muglia. Il matrimonio era stato tenuto segreto fino all’ultimo, con una cerimonia riservatissima celebrata nella splendida cornice della Basilica di San Francesco ad Assisi. La cantante ex Amici, infatti, è sempre stata gelosissima della sua privacy, e ha cercato in tutti i modi di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

Non sarebbe strano, quindi, se anche in questo caso Annalisa avesse deciso di mantenere segreta la gravidanza fino all’ultimo. Conferme, comunque, ancora non ce ne sono. Anche se balza alla memoria la recente intervista che la Scarrone aveva rilasciato a Vanity Fair, lo scorso 18 luglio. In quell’occasione la cantante aveva confessato il desiderio di diventare mamma. "Sì, lo vorrei tanto", aveva detto, "ma non ci siamo ancora dedicati". Ma forse adesso le cose sono cambiate.

