Amici, Wax si apre sul rapporto con Angelina Mango: "Eravamo forzati" Dopo tante ingerenze da parte del pubblico, Wax, dall'ultima edizione di Amici, parla del rapporto con la collega Angelina Mango e con il resto del cast

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Ormai manca davvero poco alla nuova edizione di Amici, ma nonostante questo il pubblico è ancora in fermento per le notizie che riguardano gli ex allievi della scuola di Maria. Tra i volti più chiacchierati della scorsa stagione troviamo sicuramente il talvolta problematico Wax e la figlia d’arte Angelina Mango. Fin dalle dirette in studio il pubblico ha notato un legame molto forte tra i due giovani, tanto da chiedersi se non stesse forse nascendo un nuovo amore nella scuola. Le voci erano state a più riprese smontate dalla conduttrice De Filippi, che ha tenuto più volte a specificare come i due fossero solo molto amici. Ora però ad alcuni mesi dall’uscita dal talent, scopriamo finalmente quali siano gli attuali rapporti tra i due cantanti, e se sia finalmente nato l’amore che tutti si auguravano tra i due, e lo scopriamo proprio dallo stesso Wax.

Le parole di Wax

Il giovane artista, reo di aver dedicato addirittura un’ambigua canzone alla sua cara amica: "Ex e Xanax" di Samuele Bersani, ha finalmente risposto a qualche domanda sulla collega, intervistato nel programma Say Waaad di Radio Deejay ha infatti detto riguardo il rapporto con gli altri e con Angelina: "Allora, per il rapporto con gli altri vanno fatte delle specificazioni. Quello che c’era lì dentro (e questo vale per Angelina) è diverso. Siamo molto schiacciati, molto forzati a vederci e a sentirci e stare insieme. Quasi costretti direi. La nostra è stat una convivenza forzata. Appena esci e vivi un’utopia, comunque appena esci ti rendi conto di molte cose. La convivenza, o meglio la non convivenza, il non stare attaccato con una persona nella vita reale modifica le cose e perdi i rapporti. E per me è stato così, poi è comunque lavoro. Poi certo che qualche amicizia è nata. Tornando sulle amicizie nate nella scuola Wax ha anche confessato che hanno creato un gruppo whatsapp: "Si abbiamo un gruppo Whatsapp, ma dopo esco da quel gruppo".

La nuova relazione di Angelina

Queste notizie non faranno sicuramente piacere ai fan della coppia e di Amici più in generale. Ma d’altra parte era difficile aspettarsi diversamente. Nonostante una volta usciti dal talent entrambi avessero speso bellissime parole l’uno per l’altra, era parso evidente che si stessero allontanando. La conferma definitiva sarebbe stata poi la relazione amorosa per la cantante, che è ancora fidanzata con Antonio Cirigliano, chitarrista con il quale collabora anche sul palco.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche