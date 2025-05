“Tananai e la fidanzata sono in crisi”, l’indiscrezione choc: cosa c’entra Annalisa Un'esperta di gossip online ha riportato rumors recenti su una possibile crisi di coppia per il cantante. E c'è già chi punta il dito contro la collega ex Amici. Ecco i dettagli.

I rumor corrono e i social impazzano. Pare che Tananai, voce notissima del panorama indie italiano, sia in crisi con la storica compagna Sara Marino. A raccontare il retroscena sarebbe stata una fonte anonima, attraverso una segnalazione pervenuta sulla pagina Instagram di una nota esperta di gossip. Ma il vero punto della questione, che anche l’esperta sembrerebbe confermare, è il coinvolgimento (non comprovato, solo ipotizzato) della collega di Tananai, Annalisa. Sposata però, felicemente, da oltre due anni. Ecco qui sotto tutti i particolari della storia e le ultime novità.

Tananai, l’ipotesi rottura con la compagna e lo ‘zampino’ di Annalisa

Come accade spesso in questi casi, le voci restano voci finché non scattano prove schiaccianti. Ma per ora siamo ancora alla fase inziale, quella dei rumors e dei ‘sentito dire’. Detto ciò, sono comunque clamorose le indiscrezioni circolate in queste ultime ore via social. Come ha riportato infatti l’esperta di gossip Deianira Marzano, attraverso un paio di storie Instagram scioccanti, pare che il cantante Tananai (al secolo Alberto Cotta Ramusino) sia in crisi con la storica fidanzata Sara Marino.

A comunicare la notizia alla Marzano sarebbe stata una fonte anonima, che tramite un messaggio social ha scritto quanto segue: "Deia la ragazza storica (Sara Marino) di TANANAI non lo segue più su Instagram…aria di crisi? Oscura il mio nome se pubblichi". Appena sotto l’indiscrezione, la stessa Marzano si è affrettata a rilasciare un commento lapidario: "Si sono in crisi". Ma come fa l’esperta ad esserne così sicura? È forse in possesso di altre testimonianze, che per ragioni a noi sconosciute ha deciso di non divulgare (almeno per il momento)?

Il possibile ‘ruolo’ di Annalisa nella crisi di Tananai

Una mezza risposta a questo quesito l’ha fornita, poco dopo, di nuovo Deianira Marzano. Perché all’interno di una seconda storia Instagram, ecco che leggiamo la sentenza di un secondo utente misterioso. "Per Annalisa secondo me", scrive l’ennesima ‘gola profonda’, alludendo quindi a un qualche tipo di coinvolgimento da parte della collega di Tananai, nonché ex stella di Amici di Maria De Filippi.

Ma il ruolo di Annalisa (se così può essere definito) viene subito chiarito dalla Marzano. Non si tratterebbe cioè di una partecipazione attiva, bensì di qualcosa di molto più ‘labile’ e totalmente indipendente dalla volontà della cantante pop. "Sì, Tananai aveva preso una sbandata per Annalisa", conclude infatti Deianira Marzano, "ma probabilmente non era ricambiato". Insomma, se davvero la crisi di coppia è scoppiata, potrebbe essere stata scatenata da una sonora infatuazione di Tananai per la collega. Ma tutti i puntini adesso andranno uniti. E ancora non ci sentiamo di dare nulla per certo. Se non il sospetto. Che come sempre regna sovrano.

