Anna Pettinelli, colpo di scena: il fidanzato c’è. "Ma non è Andrea Di Carlo" La celebre speaker radiofonica italiana si lascia andare in dichiarazioni molto sincere in merito alla sua attuale situazione sentimentale e al suo fidanzato

Anna Pettinelli, la famosa speaker radiofonica italiana, ha vissuto un anno di cambiamenti significativi e nuove scoperte. Tra una rottura sentimentale, la sua uscita da Amici, e l’arrivo di un misterioso fidanzato, la sua vita ha attraversato una trasformazione notevole. In un’intervista esclusiva, Anna condivide dettagli intriganti sulla sua vita amorosa, gettando luce sulla sua rinascita sia professionale che personale. Inoltre, fa chiarezza su alcune voci che circolavano riguardo al suo rapporto con un noto manager. Scopriamo di più su questo emozionante capitolo nella vita di Anna Pettinelli.

La nuova fiamma di Anna Pettinelli

L’anno passato è stato un periodo decisamente straordinario per Anna Pettinelli, la celebre speaker radiofonica italiana. Dopo la sua dolorosa separazione dall’ex marito, Stefano Macchi, e l’uscita da Amici – dove è stata sostituita da Arisa – sembrava che il destino avesse in serbo molte sfide. Tuttavia, il sole sembra risplendere nuovamente sulla vita di Anna Pettinelli. Mentre i rumors sul suo nuovo fidanzato circolavano da settimane, la sua apparizione come insegnante di canto nella prossima edizione di Amici è una prova evidente che la sua carriera sta vivendo una rinascita.

"Ho avuto una delusione ma ho incontrato una persona speciale quindi sono tornata a credere nell’amore. […] Stiamo insieme da quattro mesi".

In un’intervista esclusiva con il settimanale Nuovo Tv, Anna Pettinelli ha voluto fare chiarezza sulla sua vita amorosa. Contrariamente alle speculazioni che l’avevano associata all’ex fidanzato di Arisa, Andrea Di Carlo, Anna ha svelato che il suo cuore è stato conquistato da un misterioso compagno di vita con il quale è insieme da quattro mesi. L’identità di questo uomo è ancora un segreto ben custodito, e Anna ha scherzosamente affermato che non rivelerebbe il suo nome "neppure sotto tortura."

Amore e zucchero, ma non Di Carlo

Tuttavia, ha descritto questo misterioso fidanzato come un uomo che l’ha corteggiata nel modo giusto. La loro relazione sembra essere caratterizzata da una forte attrazione fisica, e Anna ha dichiarato che stanno vivendo un periodo di dolcezza e felicità.

"C’è molta attrazione fisica tra noi ed è tutto perfetto. E’ il momento del miele e dello zucchero. Insomma, è un periodo perfetto per noi" ha poi aggiunto.

Inoltre, Anna ha voluto dissipare qualsiasi ambiguità riguardo al suo rapporto con Andrea Di Carlo, sottolineando che tra loro – nonostante i gossip impazzati nel corso dell’estate – non c’è del tenero. "E’ il mio agente e tra noi c’è una grande amicizia. Vediamo molta gente che va a cena con il proprio manager ma non per questo deve esserci una storia d’amore".

Ha sottolineato che andare a cena con il proprio manager non implica necessariamente una storia d’amore, mettendo così a tacere le speculazioni che avevano circolato in passato.

