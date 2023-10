“Tutta colpa degli ebrei”: Anna Castiglia nella bufera a X-Factor, perché Promosso con 4 "sì" dai giudici, il brano inedito“Ghibli” della giovane siciliana finisce nel mirino della comunità ebraica per un frase presente nel testo

Anna Castiglia, aspirante concorrente di X-Factor 2023, finisce nella bufera mediatica a causa della sua esibizione nel corso delle "Auditions" del talent musicale targato Sky. Giovedì scorso l’artista catanese, classe 1998, ha presentato la sua canzone inedita, intitolata "Ghali", un brano intimo e coinvolgente che gira attorno a un tema attuale come pochi altri, ovvero la tendenza di molti di noi (e, più in generale, di parte della società) a tirare in ballo "luoghi comuni" per giustificarsi davanti a problemi complessi. L’esibizione di Anna – in realtà – è stata un clamoroso successo, apprezzatissima sia dal pubblico che dai 4 giudici del programma. Peccato però che uno dei stereotipi citati ironicamente nel testo abbia causato un po’ di irritazione all’interno della comunità ebraica. Ecco cos’è successo.

Anna Castiglia spopola a X Factor con "Ghali"

Tutto è avvenuto nel corso della terza puntata di X-Factor 2023, trasmessa lo scorso giovedì su Sky Uno. Al termine del brano "Ghali", e dopo un accenno di standing ovation del pubblico presente al palazzetto, i giudici del programma hanno applaudito la performance di Anna Castiglia, elogiando la sua abilità tecnica e l’originalità del testo. Grazie ai 4 sì incassati dalla giuria, la giovane siciliana ha staccato il biglietto per gli imminenti Bootcamp, ovvero la fase successiva delle selezioni che servirà a stabilire i concorrenti che parteciperanno al cast di questa edizione.

Gli elogi dei giudici

Anna ha fatto letteralmente il pieno di elogi dai giudici. Fedez ne ha promosso soprattutto le qualità tecniche: "L’ho trovato molto interessante soprattutto metricamente, secondo me ci sono trapper, rapper che non riescono a tenere quel tipo di velocità che hai mantenuto". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Dargen D’Amico, che ha condito l’apprezzamento della canzone con l’ironia che da sempre lo contraddistingue: "Un ottimo testo, si sentono forti le tue influenze. L’attacco del ritornello è proprio Gaber. Io magari cercherei di scostarmi per diventare ancora più tagliente in quello che fai. E ti auguro che Ghali faccia un pezzo dal titolo Anna Castiglia". La più entusiasta, però, è sembrata Ambra Angiolini, che ha manifestato la sua ammirazione per Anna Castiglia dicendo a chiare lettere di voler puntare su di lei in vista del via vero e proprio della competizione canora: "La dico proprio dritta: ti vorrei tanto in squadra con me".

Anna Castiglia e la strofa di "Ghali" che non piace alla comunità ebraica

Tutti d’accordo? Non proprio. Anna Castiglia ha sì mandato in estasi pubblico e giuria, ma dopo la puntata è finita suo malgrado al centro delle polemiche a causa di una strofa presente nel brano.

"Non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre ai miei, ma sono in bancarotta, tutta colpa degli ebrei".

Pur riconoscendo la bontà del testo e la sua genesi ironica e provocatoria – che punta a "smontare" una serie di luoghi comuni molto in voga negli ultimi tempi –alcuni esponenti della comunità ebraica hanno gradito poco la frase in questione, con il testo della canzone che man mano è diventato "caldo" e ha fatto il pieno di critiche in diversi gruppi whatsapp. Un disappunto poi reso pubblico da Vittorio Pavoncello, presidente della Federazione Italiana Maccabi, che raccoglie e organizza le attività sportive e culturali nelle comunità ebraiche. "Ascoltandola si rimane male, però poi, ascoltando meglio il testo, ci siamo resi conto che la cantautrice se la prendeva con tutta una serie di luoghi comuni, mettendoli alla berlina. Il testo contiene anche della genialità, personalmente, però, credo che chi la ascolta superficialmente potrebbe pensare che è ancora un pensiero corrente quello che gli ebrei dominano le finanze mondiali. Quella frase estrapolata potrebbe avvalorare luoghi comuni di antisemitismo", ha sottolineato Pavoncello all’Adnkronos. Se ne riparlerà (forse) ai Bootcamp. Nel frattempo Anna Castiglia, al netto delle polemiche, può godersi il successo del suo inedito "Ghali". Il brano, infatti, sta macinando migliaia di visualizzazioni sui social. Ormai è a tutti gli effetti uno dei tormentoni di questa prima fase di X Factor.

