Angelo Duro accusato di sessismo, la replica e i social che lo osannano: "Sei un genio" Il comico siciliano ha pubblicato un post a dir poco provocatorio contro una presunta ‘eterofobia’: “Chi sco*a un uomo è normale, io con le donne no”

Angelo Duro alza nuovamente i toni e torna a fare parlare di sé. Il comico siciliano – noto per il suo stile provocatorio – ha ‘sfidato’ ancora una volta il suo pubblico (e non solo) pubblicando su Instagram un post destinato a fare discutere. L’ex ‘iena’ ha infatti presentato il suo spettacolo di Bolzano con parole molto forti e dai contenuti sessisti che hanno indignato molte persone, ma non i suoi fedelissimi fan sui social. Duro ha poi replicato alle accuse condividendo un secondo post: scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Angelo Duro, il post che fa discutere: "Stasera tocca alla fi*a di Bolzano"

"Sono astemio da sempre, non ho mai bevuto caffè e fumato in vita mia, non mangio carne da dieci anni ma alla fi*a non rinuncio. E nei miei tour se ne incontra tanta". Con queste parole Angelo Duro ha presentato il suo spettacolo ‘Ho tre belle notizie’ andato il seconda lo scorso 24 marzo al Teatro Comunale di Bolzano. Il comico siciliano – noto per il suo stile sopra le righe (basti pensare al suo monologo in mutande a Sanremo 2023, ai tempi di Amadeus) – non è andato per il sottile: "Stasera tocca alla fi*a di Bolzano. A seguire vi metto il calendario di tutte le città dove proverò le fi**e". Le sue parole, ovviamente, hanno scatenato l’indignazione e suscitato molte critiche, anche e soprattutto da parte della città. "C’è ancora chi, nel 2025, crede che ridurre le donne a oggetti sessuali sia ‘comicità dissacrante’. Angelo Duro è l’emblema di questa triste mediocrità" la replica dello Spazio Augestisto 77, realtà antifascista e antirazzista di Bolzano che – come riportato dal Corriere della Sera – ha parlato di puro "sessismo per intrattenimento".

La replica di Duro e la reazione (entusiasta) dei social

Immediata è stata anche la riposta di Angelo Duro, che non ha ritrattato nulla del suo post dai contenuti sessisti, parlando anzi di una presunta ‘eterofobia’ generale e tirando in ballo anche la questione dell’identità e dell’orientamento sessuale: "Qualche eterofobico si è indignato. In questa epoca quando uno dice di essere gay e che gli piace il ca**o sono tutti lì a mostrare solidarietà. Gli fanno gli applausi (…) Loro che si scop**o un uomo ora è normale, io che mi voglio scop**e le donne ancora non è accettato. Che schifo. Ma io me ne fo**o. Io lo dico. A me piace un sacco la fi*a. E pure io voglio ricevere l’applauso". Non c’è dubbio che le parole di Duro siano destinate a fare discutere e incontrare critiche ancora per molto, ma il pubblico del comico siciliano non si è nascosto e ha ribadito la propria solidarietà, dicendosi anche d’accordo con lui: "Ti si ama", "Number 1 indiscusso", "W la fi*a sempre", Discorso giustissimo" etc. si legge tra i commenti sui social.

