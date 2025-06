Angelo Duro sbotta sulla (presunta) evasione fiscale: “Mi avete preso per un pezzente?”. E ne approfitta per farsi pubblicità Il comico e attore è intervenuto via social, dopo le voci di irregolarità nel pagamento delle tasse. Secondo Repubblica, si sospettano 150mila euro non versati. Ecco i dettagli.

La notizia è fresca. E la replica di Angelo Duro, arrivata via social, pesa come un macigno. Il comico ex Iene ha infatti risposto a tono, in seguito a quanto riportato oggi da Repubblica su una presunta evasione fiscale pari a 150mila euro. Noto per la sua ironia tagliente, e politicamente scorretta, Duro non si è smentito neppure questa volta. E ha deciso di far capire subito ai fan cosa ne pensa della vicenda ‘esplosa in mattina’. Ma un commento dal gusto rivedibile ha rischiato di rendere poco efficace l’intervento del comico e attore. Vediamo meglio i dettagli della storia qui sotto.

Angelo Duro, la risposta al veleno dopo le voci sull’evasione

In mattinata, il pubblico di affezionati di Angelo Duro ha appreso l’impensabile. Secondo Repubblica sarebbe in corso un’indagine, che potrebbe riguardare proprio il comico, con possibili risvolti clamorosi. Si parla di 150 mila euro di Irpef non versata, per Duro, ed era solo questione di tempo (poco) prima che il diretto interessato si facesse sentire personalmente. Punto sul vivo, dunque, Angelo ha risposto alle dicerie attraverso un post dal tono provocatorio, condiviso sulla sua pagina Instagram.

"Non ho mai fatto beneficenza in vita mia. E mai la farò", ha esordito online Angelo Duro. "Ma la beneficenza allo Stato sì. L’ho sempre fatta. Quindi, questa notizia delle 150 mila euro purtroppo è falsa. Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola? Per chi mi avete preso. Per un pezzente".

La ‘battutaccia’ di Angelo Duro e i possibili risvolti futuri

Poi l’ex Iene ha aggiunto: "Da anni che mi vanto del mio successo. Della mia stron*aggine. Dei miei incassi milionari al cinema. Uno come me se dovesse evadere, lo farebbe alla grande. Martedì su Netflix esce il mio film. Vi regalo una serata d’evasione". E insomma, Angelo Duro ha voluto aggiungere una battuta pesante, approfittandone per spingere il suo nutrito pubblico a guardare il nuovo film in uscita. Ma al momento restano solo confusione e perplessità, per quanto riguarda questa vicenda. Perché se tutto fosse falso, come sostiene Duro, allora l’accanimento nei suoi confronti sarebbe clamoroso. Però il tavolo si ribalterebbe in caso contrario.

Insomma, Angelo Duro resta in bilico. In attesa che il fascicolo di indagine, al momento a carico di ignoti, si concretizzi in qualcosa di più di un semplice sospetto. Certo l’amaro in bocca resterà comunque. Qualunque sia l’evoluzione di questa strana vicenda. E in ogni caso vi terremo aggiornati come sempre. Non appena novità di rilievo emergeranno a riguardo.

