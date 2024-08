La Talpa, la contromossa di Diletta Leotta dopo il fuggi fuggi: ecco il fidanzato italiano di Venus Williams Dopo il ritiro di Nicola Ventola la produzione avrebbe arruolato l’attore Andrea Preti, recentemente al centro di un flirt con la tennista statunitense

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Diletta Leotta corre ai ripari. Dopo il clamoroso dietrofront di ben quattro concorrenti (tra i quali Nicola Ventola), infatti, il futuro de La Talpa sembrava essere addirittura in forse. Il ritorno del reality show a più di 16 anni dall’ultima edizione sta avendo una gestazione molto complicata ma, stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Davidemaggio, Mediaset avrebbe deciso le prossime contromosse. Al posto di Ventola, infatti, a La Talpa sbarcherà l’attore Andrea Preti, recentemente al centro di un gossip con Venus Williams. Scopriamo tutti i dettagli.

La Talpa: arriva Andrea Preti

Dopo più di un anno tra rumor e smentite, La Talpa tornerà in tv a più di 16 anni dall’ultima edizione e le redini di questo ritorno sono state affidate a Diletta Leotta, che ha avuto la meglio nella corsa con Ilary Blasi e Paola Perego. I primi nomi del cast sono stati definiti ma, dopo avere incassato il "no" di quattro potenziali concorrenti, Mediaset è dovuta correre subito ai ripari per evitare ulteriori ritardi.

Come svelato da Davidemaggio, infatti, al posto di Nicola Ventola (che avrebbe rifiutato per dedicarsi al suo nuovo format web Viva El Futbol con i fedelissimi Lele Adani e Antonio Cassano) a La Talpa ci sarà Andrea Preti. L’attore vanta già un’esperienza in un reality (prese parte a L’Isola dei Famosi nel 2016, edizione condotta da Alessia Marcuzzi) e, da allora, si è dedicato soprattutto al cinema e alle serie più che alla televisione, ma è stato anche al centro di numerosi gossip.

Dopo la storia d’amore con Flavia Pennetta e i flirt con Eleonora Berlusconi, Rossella Fiamingo e Fiammetta Cicogna, infatti, nel 2017 Preti ha avuto una relazione con Claudia Gerini. L’attore italiano (ma nato a Copenhagen) è poi "tornato" sentimentalmente nel mondo del tennis e ha avuto una storia con Susanna Giovanardi, ma più recentemente il suo nome è stato avvicinato a quello di Venus Williams. Proprio pochi giorni fa, infatti, l’attore è stato "pizzicato" dai paparazzi in vacanza insieme alla tennista statunitense e regina di Wimbledon a Nerano, in Campania.

Il cast del reality

Dopo il forfait di Nicola Ventola, la sua "riserva" Andrea Preti si aggiunge al cast de La Talpa, dove al momento sono confermati i nomi di Alessandro Egger, Andreas Muller, Elisa Di Francisca, Gilles Rocca, Jo Squillo, Lucilla Agosti, Ludovica Frasca, Marco Berry, Marco Melandri, Marina La Rosa, Orian Ichaki e Veronica Peparini.

