Andrea Giambruno sbarca in Rai: cosa farà insieme a Francesca Fagnani L'ex compagno di Giorgia Meloni sarebbe tra i primi ospiti sicuri della prossima stagione di Belve. Mentre si allontana l'ipotesi di un'intervista a Chiara Ferragni.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Belve, il programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani, tornerà in onda su Rai 2 il 26 novembre prossimo. E dalle ultime indiscrezioni pare che la presentatrice abbia già messo a segno un gran colpaccio. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, il primo ospite big del programma dovrebbe essere Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, finito nella bufera un anno fa dopo i fuorionda di Striscia. Si allontana invece l’ipotesi di un’ospitata di Chiara Ferragni. La Fagnani aveva provato a sondare il terreno, a quanto pare, ma non ci sarebbero (al momento) le condizioni giuste per chiudere l’accordo. Ecco di seguito i dettagli.

Andrea Giambruno sbarca dalla Fagnani

È uscito dai radar della tv da quasi un anno, a seguito di una figuraccia mediatica senza precedenti. Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, era stato travolto in pieno dallo scandalo dei fuorionda sessisti trasmessi da Striscia la Notizia. Da lì, la rottura definitiva con la sua Giorgia, troppo imbarazzata (e delusa) per poter ricucire davvero con il giornalista. Dal canto suo, però, Andrea Giambruno non si era vendicato in alcun modo, e aveva preferito rimanere in silenzio. Scegliendo saggiamente di non rilasciare interviste per rendere pubblica la sua versione dei fatti. Almeno fino a questo momento.

Adesso, infatti, tutto potrebbe cambiare. Con un’indiscrezione clamorosa, il sito Dagospia ha annunciato l’approdo di Giambruno alla corte di Francesca Fagnani, nella prossima stagione di Belve. La giornalista avrà dunque l’onore di porre al suo collega, per la prima volta in assoluto, domande scomode sulla fine della relazione con Giorgia Meloni. Sui fuorionda imbarazzanti. Sulle colpe che gli sono state addossate in tutti questi mesi. Qualche settimana fa, era stata TvBlog a rendere note le trattative in corso tra Giambruno e la Fagnani. E ora pare che quelle trattative si siano concluse nel migliore dei modi.

Nel frattempo, le voci su una possibile ospitata di Chiara Ferragni si affievoliscono. Nei giorni scorsi si era parlato di un primo contatto ‘conoscitivo’ tra la conduttrice di Belve e l’influencer milanese. E si era pensato che l’ex di Fedez avesse davvero intenzione di esporsi pubblicamente, dopo lo scandalo sensazionale del pandoro. Ma adesso l’ipotesi diventa improvvisamente remota. L’intervista a Chiara Ferragni non sarebbe stata (probabilmente) così accomodante come quella di Fazio, proposta a Che Tempo Che Fa poche settimane dopo lo scandalo. Quindi meglio evitare per non peggiorare ulteriormente la situazione. Francesca Fagnani dovrà trovare qualcun altro da mettere sotto torchio sulla sedia di Belve.

