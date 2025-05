Amici 24, Senza Cri nella bufera: gravi accuse su Nicolò. La replica durissima della cantante L’ex allieva del talent è intervenuta sui social per chiarire la situazione una volta per tutte dopo essere stata accusata d’invidia verso Filippucci.

Dopo l’eliminazione di Nicolò Filippucci nel corso della semifinale di Amici di Maria De Filippi, sul web è nata una vera e propria polemica. In molti hanno infatti manifestato il proprio disappunto per la decisione presa dai giudici, trovando ingiusta l’eliminazione del cantante che, a detta loro, avrebbe invece meritato di arrivare in finale. In tutto questo, un utente in particolare ha tirato in ballo anche l’ex allieva Senza Cri, accusandola di essere invidiosa di Nicolò per un like non ricambiato. La cantante è dunque intervenuta sui social per replicare e chiarire la situazione una volta per tutte: ecco cosa è successo.

Amici, Senza Cri accusata di essere invidiosa di Nicolò

Tra i tanti post nati sul web dopo l’eliminazione di Nicolò Filippucci, un utente di nome Filippo si è scagliato contro l’ex allieva Senza Cri accusandola di essere invidiosa dell’amico e collega. "C’è una cantante che, anche a programma finito, dimostra la sua insofferenza nei confronti di Nicolò e conferma l’invidia che ho sempre pensato lei provasse. Nicolò ha subito messo mi piace al suo ultimo progetto… Lei? Non pervenuta. Lei e il suo gruppo di rosiconi", ha scritto l’utente in questione su X.

Il post non è certo passato inosservato e molti fan di Senza Cri si sono subito scagliati in sua difesa, scatenando la replica dell’utente che ha anche aggiunto: "In tutto ciò, mi fa tanto ridere che non ho fatto nomi, non ho confermato nei commenti, eppure le fan di Senza Cri sono tutte venute a rompermi le scatole. Ma allora, lo pensate anche voi".

Amici 24, la durissima replica di Senza Cri alle accuse

Al di sotto del post, non è poi mancata la dura replica della diretta interessata, che ha deciso di intervenire per mettere fine una volta per tutte alla polemica. "Ciao Filippo, io e Nico abbiamo un ottimo rapporto, mi spiace molto che voi insinuiate certe cose per potervi aggregare e generare una catena di odio contro dei ragazzi che non vi hanno fatto proprio nulla. Certo mi rendo conto che ognuno si diverte come può! Buon proseguimento", ha scritto Senza Cri.

Immediata la risposta dall’utente: "Ciao Cristiana, mi fa piacere sapere che tu e Nico avete un ottimo rapporto (e non inesistente come alcuni tuoi fan hanno scritto). Rimango del pensiero che, almeno da quello visto in tv, in alcune occasioni tu abbia rosicato. Ci sta, è una competizione. Ti auguri il meglio". Sarà finita qui? Staremo a vedere.

