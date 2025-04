Amici 24, tra Senza Cri e Antonia è amore: la storia social dopo l'eliminazione fa sperare i fan Il gesto della cantante di Madrid sui social per Antonia dopo l'eliminazione dal talent di Canale 5 per molti conferma ciò che i fan speravano da tempo.

Qualche giorno fa dalla scuola di Amici 24 è stata eliminata Senza Cri dopo un intenso ballottaggio con Trigno. Una volta uscita la cantante ha ripreso in mano il suo profilo Instagram e ha pubblicato nelle sue storie una foto di Antonia sorridente con gli occhi chiusi con l’emoticon di un cuore bianco. C’è del tenero tra le due ragazze del talent che però è stato oscurato da Mediaset oppure tra loro c’è soltanto una bellissima amicizia? Le fanbase si sono scatenate affermando che c’è davvero qualcosa che va al di là dell’essere amiche, un rapporto speciale.

Amici 24, il post di Senza Cri su Antonia rimosso e poi ripubblicato

"Lo sapevo io. Sono reali. Cri sei un po’ boomer e hai sbagliato a caricarla o forse no. Chissà… Grazie per aver, a modo tuo, confermato qualcosa che ci diceva già il cuore, ma che Mediaset ha oscurato". Questo post è stato pubblicato su X da una fan del programma e si riferisce anche al fatto che Senza Cri ha poi rimosso il post di Antonia. Poi l’ha ripubblicato forse perché non c’è nulla di male a farlo e inoltre, seppure Mediaset abbia oscurato un amore nato tra i banchi della scuola di Amici, sta di fatto che la complicità tra le due non è passata inosservata a nessuno. Quando, durante il daytime in cui la cantante di Madrid ha salutato tutti i suoi compagni d’avventura, il momento in cui Antonia l’ha accompagnata al cancello per dirle ciao per ultima è stato tagliato senza ombra di dubbio. Inoltre qualche mese fa SuperGuidaTv all’indomani della registrazione del 31 gennaio 2025 pubblicò un articolo intitolato "Baci tra Antonia e Senza Cri nelle pause". Insomma quale sia il rapporto che hanno le due ragazze non è forse chiaro ma sembra evidente che se si siano spinte al di là dell’essere amiche non dovrebbe essere un problema per la trasmissione darlo a vedere e non tagliare le inquadrature.

Senza Cri e Antonia: chi sono

Senza Cri è una cantante nata a Brindisi il cui vero nome è Cristiana Carella. Come scrive il giornalista Alvise Salerno su TikTok: "Senza Cri nasce biologicamente donna, ma non vuole etichette, non vuole essere categorizzata. Va benissimo usare il femminile, ma anche il maschile. Il suo messaggio è chiaro: nessun giudizio, nessun pregiudizio, nessuna etichetta". Antonia Nocca è di Napoli e ha conquistato Rudy Zerbi che l’ha voluta in squadra dopo aver vinto la sfida con Diego Lazzari.

