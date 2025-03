Amici, svolta inattesa e tutti in lacrime: ballerino spedito al serale dai compagni Nel daytime di oggi, mercoledì 5 marzo, un allievo della scuola ha guadagnato il pass per la finalissima davanti ai professori. Commossi gli amici del ragazzo. Ecco i dettagli.

Si era capito già ieri, quando uno dei ballerini in gara ad Amici, Daniele Doria, aveva commosso tutti i presenti – e soprattutto i compagni già approdati al Serale. Così oggi, spedito davanti ai professori per l’esame finale, l’allievo ha saputo convincere tutti quanti (con tre ‘sì’ a cementare la sua performance). E si è ufficialmente guadagnato un posto nella finalissima di Amici 24. Mentre adesso non resta che attendere il verdetto sui prossimi studenti eliminati. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.

Amici 24, svolta inattesa per Daniele Doria

Ebbene sì. Era apparso chiaro quasi a tutti, nel daytime di ieri. E oggi è arrivata la conferma definitiva. Il ballerino Daniele Doria, assoluto protagonista di questa edizione di Amici 24, è riuscito a ottenere il pass per il Serale del programma. Un traguardo raggiunto dopo mesi di prove eccellenti, nonostante l’infortunio muscolare che nelle ultime settimane aveva fatto dubitare parecchio Daniele (fino a spingerlo a ipotizzare un ritiro).

La promozione del ballerino è arrivata grazie all’aiuto dei ragazzi già sicuri della maglia oro. Sono stati loro, infatti, ad aver scelto Daniele per mandarlo davanti ai professori nell’esibizione finale. Doria si è perciò esibito con il sostegno e il tifo dei compagni, riuscendo a ottenere tre ‘sì’ al termine della sua performance. E non sono mancati i momenti emozionanti, dato che dopo il verdetto Daniele è stato circondato e abbracciato dagli altri allievi, tutti in lacrime per la bella notizia.

La performance di Daniele che ha ‘stregato’ i compagni

Prima di arrivare davanti ai professori, Daniele Doria si era già sottoposto al giudizio dei suoi ‘pari’. Solo ieri, infatti, il ballerino di Amici si era presentato davanti agli allievi già in finale con queste parole: "Penso di meritarmi questa maglia perché in generale nella mia vita ho fatto tanti sacrifici, sia io che i miei genitori, per far sì che arrivasse questo momento. Ho lavorato un sacco durante tutto il percorso e ho cercato di migliorare tutte le correzioni date, e come sapete vengo da un momento in cui non mi sento in piena forma, mi sto riprendendo da poco, e quindi sarebbe una pacca sulla spalla per ricaricarmi e tornare a quello che sono effettivamente. Quindi penso di meritarmi la maglia per questo: per il lavoro fatto in generale nella mia vita".

A seguire era andata in scena l’esibizione di Daniele, che anche in quel caso aveva commosso tutti i presenti. Era quindi solo questione di tempo, prima che il ballerino del talent di Canale 5 ottenesse l’ambitissimo pass per il Serale.

