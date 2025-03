Amici, daytime di tensione: i big tremano e un allievo fa piangere tutti Nella puntata di oggi, ballerini e cantanti si sono sottoposti al giudizio dei compagni già in finale. Daniele ha stupito, mentre TrigNo teme per il suo futuro. Ecco i dettagli.

Nel daytime di oggi, 4 marzo, gli allievi di Amici hanno dovuto esibirsi di fronte ai propri compagni. A giudicarli, infatti, sono stati i ragazzi già sicuri di un posto nel Serale, che avevano il compito di scegliere il compagno da premiare, mandandolo subito di fronte alla commissione degli insegnanti. La prova di Daniele ha convinto (e commosso) tutti i presenti, mentre TrigNo e Vybes continuano a sollevare perplessità. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Amici 24, Daniele stupisce i compagni e ‘prenota’ il Serale

Altra giornata campale per gli allievi diAmici 24. Anche oggi, i ragazzi che devono ancora raggiungere il serale si sono esibiti per convincere di essere davvero all’altezza. Spettava ai finalisti già annunciati, cioè a quelli che possono contare sulla maglia oro, giudicare le esibizioni dei compagni e decidere chi mandare subito di fronte alla commissione degli insegnanti.

Per primo si è presentato Daniele, e ha spiegato il motivo per cui pensa di meritare il Serale: "Penso di meritarmi questa maglia perché in generale nella mia vita ho fatto tanti sacrifici, sia io che i miei genitori, per far sì che arrivasse questo momento. Ho lavorato un sacco durante tutto il percorso e ho cercato di migliorare tutte le correzioni date, e come sapete vengo da un momento in cui non mi sento in piena forma, mi sto riprendendo da poco, e quindi sarebbe una pacca sulla spalla per ricaricarmi e tornare a quello che sono effettivamente. Quindi penso di meritarmi la maglia per questo: per il lavoro fatto in generale nella mia vita".

Il ballerino si è poi esibito con grande intensità, finendo per commuovere tutti i presenti. Una performance, la sua, che sembra averlo portato davvero a un passo dalla finalissima.

I dubbi di TrigNo e gli altri allievi in bilico

A seguire si sono esibiti anche Vybes, Dandy, TrigNo, Deddè e Senza Cri. Il più dubbioso a questo punto sembra TrigNo, che infatti è rientrato in Casetta già convito della vittoria di Daniele. Il cantante ha espresso un atteggiamento piuttosto fatalista, oggi, affermando con nonchalance: "Se questa è la mia ultima settimana me la voglio godere". I fan temono che non sarà in grado di accedere al Serale, anche perché nomi come quelli di Senza Cri, Daniele e Dandy, sono considerati da tutti quasi imprescindibili.

Rischia anche Vybes, e sembra quasi segnato (purtroppo in negativo) il destino di Deddé. Mentre Luk3 potrebbe avere ancora una chance di accedere alla finale. Non resta che attendere le prossime puntate, per scoprire chi riuscirà davvero a spuntarla.

