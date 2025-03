Amici 24, sale la tensione: Celentano ‘salva’ un allievo dal ritiro e resa dei conti per amore in Casetta Nel daytime di oggi, venerdì 28 febbraio, due allieve si sono confrontate sui loro sentimenti per Luk3. E un ballerino infortunato ha manifestato tutti i suoi dubbi.

Nel daytime di Amici di oggi, venerdì 28 febbraio 2025, abbiamo assistito a due confronti-chiave. Da una parte le allieve Alessia e Raffaella, che finalmente hanno provato a chiarire sulla ‘questione’ legata a Luk3. Il ragazzo, infatti, si è avvicinato a Raffaella dopo aver rotto con l’altra allieva, e questo ha creato parecchia tensione nel gruppo. C’è stato poi il faccia a faccia tra un’insegnante, la Celentano, e il ballerino infortunato Daniele. Il ragazzo è apparso sconfortato, ma parlando con la maestra è riuscito a mettere in fila i suoi pensieri. E adesso pare che per lui si apriranno nuove possibilità. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Amici, il confronto (tesissimo) tra Alessia e Raffaella

Il primo faccia a faccia è stato quello tra Alessia e Raffaella. Ha iniziato quest’ultima, cercando di chiarire cosa sta succedendo in Casetta tra lei è Luk3. L’allievo ha rotto con Alessia, e a distanza di pochissimi giorni è sembrato avvicinarsi parecchio proprio all’altra compagna di Amici. Una mossa, questa, che Alessia non ha preso affatto bene. Così si è reso necessario un confronto a viso aperto tra le due ragazze.

"Io provo a dirti quello che provo", ha iniziato Raffaella, "e spero di spiegarmi al meglio: sono giorni che ci penso, ti chiedo scusa, perché non riesco a fare danza e stare a casa con una persona con cui non vado d’accordo, per quanto riguarda lui ti capisco per la mancanza di rispetto e per la mia incoerenza, ma io ad oggi non penso di avere una relazione con lui, oggi no, tra un mese o due mesi non lo so, ma voglio dirti che non sono qui per avere una relazione, e non l’ho fatto apposta".

Poi è stata la volta di Alessia. "Io penso che tu non l’abbia fatto apposta", ha replicato, "ma ci sono rimasta male perché sapevi che c’era qualcosa tra noi, non posso gestire quello che fa Luca, ma ci rimango male quando vedo che dopo due giorni che chiude la nostra situazione ha atteggiamenti non soliti con un’altra persona, e non mi va di vivere una persona con disagio o sabotarmi il percorso o stare male, non è giusto con me stessa perché per un attimo ho dimenticato quanto ho voluto essere qui e vivere questo percorso, per un ragazzo. se vedi un po’ di freddezza ti chiedo un po’ di tempo, ma se hai bisogno di qualunque cosa ci sono". È seguito un abbraccio tra le due allieve. Ma non è ancora chiaro se la pace durerà.

I dubbi di Daniele e l’aiuto della Celentano

Altro incontro decisivo è stato quello tra Daniele e la maestra Celentano. Il ballerino è fermo per infortunio da qualche settimana, e oggi si è confrontato con la sua insegnante. Prima è stata la Celentano, a mostrare al ragazzo un video molto particolare. Nelle immagini si vede Daniele confessare i suoi dubbi ai compagni. "Il problema più grave", dice, "sono tutti i pensieri che ho accumulato…la cosa che pensavo nella mia testa era di andarmene, ed è una cosa che penso tutt’ora…però penso che sarebbe una ca**ata gigante".

Terminata la clip, la Celentano ha chiesto chiarimenti a Daniele. Che ha replicato, con coraggio, spiegando i motivi del suo ragionamento. "Effettivamente non sapevo se tornavo o non tornavo", ha chiarito l’allievo, "mettiamo il caso che io ritorno e ho ancora male…perciò ho pensato al peggio. Se questo pensiero mi avvolgeva tutto il cervello, cercavo di prenderlo e metterlo nel cestino, perché è una cosa comunque impensabile".

Quest’ultima affermazione ha subito rincuorato l’insegnante. Poi, poco dopo, è arrivata la sentenza (benevola) della Celentano: "Io farei così, facciamo come ha detto il medico. Adesso riprendi piano piano, capiamo come va la situazione, come stai, come non stai. Devi stare molto attento. Sicuramente hai tutta la mia comprensione". Per cui il Serale non è un’impresa impossibile. Almeno finché Daniele avrà il supporto di Alessandra Celentano.

