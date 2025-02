Amici, esplode la tensione: scontro tra due allievi (in lacrime) e un cantante vola al serale Mentre ci si preparare al serale, eleggendo il primo alunno ammesso alla nuova fase, una classifica e una parola di troppo mandano in crisi gli altri ragazzi

La puntata di venerdì 31 gennaio 2025 è stata ricca di colpi di scena, tra liti, sfide e nuove classifiche. Il momento più acceso è stato sicuramente lo scontro tra Luk3 e Alessia, nato da un fraintendimento che ha scatenato una vera e propria bufera tra i due. Ma non è tutto: dalle anticipazioni della registrazione odierna, che andrà in onda il 2 febbraio, è stato svelato il nome del primo allievo ammesso al Serale. Infine, spazio anche alla classifica dei ballerini e ai richiami da parte dei professori. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo oggi a Amici 24.

Acceso scontro tra Luk3 e Alessia nel daytime di Amici

Nel daytime di oggi, venerdì 31 gennaio 2025, di Amici 24, si è verificato un acceso confronto tra due dei concorrenti più amati: Luk3 e Alessia. La discussione è scaturita da alcune affermazioni di Deddè, il quale ha accusato alcuni compagni di comportamenti falsi, in particolare di piangere per attirare l’attenzione. Deddè ha dichiarato: "In generale mi sto vivendo male delle robe, tipo del fatto che ogni minima cosa uno si mette a piangere per fare un po’ la scenetta, per far vedere, secondo me non è real al 100%". Sebbene inizialmente Deddè avesse fatto il nome di Mollenbeck, molti hanno ipotizzato che si riferisse a Luk3, il quale si è sentito chiamato in causa. Alessia è intervenuta sostenendo che probabilmente Deddè non si riferisse realmente a Mollenbeck, ma a Luk3. Questo ha portato Luk3 a sentirsi tradito da Alessia, con cui aveva un rapporto stretto, rispondendole a tono, per poi sentirsi dire: "Ma che sto dicendo questo? Ma chi si sta mettendo in mezzo, ma ti pare che ti vengo contro Luca? Ma tutto apposto? Sto dicendo che magari poteva dire il nome tuo invece che quello di Samu perché lo pensava, non perché piangi per finta… c’ha problemi di comprensione!". Luk3 ha continuato ad attaccare Alessia, dicendole che secondo lui con queste parole sminuisce i suoi sfoghi e li fa passare per fake: "Ma te li ho spiegati i motivi miei… Chi altro è che ha pianto in questi giorni, io!", ha detto. E Alessia, in lacrime, ha risposto: "Ma chi parla di te, io sto sempre a piangere piango pure per il nulla, cioè questo ha proprio problemi veramente!" e la discussione è degenerata in urla e lacrime. Fortunatamente, poco dopo, Luk3 ha raggiunto Alessia per chiarire la situazione, scusandosi per la sua reazione e riportando la pace tra i due.

Amici 24: il primo allievo ammesso al Serale

Sebbene non sia stato annunciato nel daytime odierno, dalle anticipazioni della registrazione della puntata di Amici 24 effettuata oggi, che andrà in onda domenica 2 febbraio, emerge che Nicolò è il primo allievo ad aver conquistato la maglia del Serale. Il cantante, allievo di Anna Pettinelli, era finito in sfida dopo la scorsa puntata a causa di una penalità subita dalla sua squadra. Durante la registrazione odierna, Nicolò ha affrontato e vinto la sfida, convincendo la sua insegnante a concedergli l’ambita maglia del Serale.

Classifica dei ballerini e altre novità

Nel daytime di oggi, è stata presentata la classifica dei ballerini stilata dagli stessi allievi. Daniele è stato unanimemente riconosciuto come il più meritevole, posizionandosi al primo posto. La maggior parte dei ragazzi si è collocata al secondo posto, mentre Antonio, l’ultimo arrivato, è stato ritenuto non ancora pronto per il Serale, finendo all’ultimo posto.

Inoltre, la cantante Antonia è stata richiamata dal professor Rudy Zerbi per i suoi comportamenti poco professionali. Dall’inizio di gennaio, Antonia ha accumulato oltre un’ora di ritardo alle lezioni e ha saltato diverse classi. La ragazza ha ammesso le proprie colpe e ha promesso di migliorare il suo atteggiamento. Infine, è stata annunciata un’esperienza speciale per gli allievi di Amici in collaborazione con Marlù, offrendo loro l’opportunità di vivere momenti unici all’interno della scuola.

La competizione si fa sempre più intensa, e gli allievi sono chiamati a dimostrare il proprio talento e la propria dedizione per conquistare un posto nel Serale di Amici 24.

