Amici 24, Pettinelli colpisce: eliminazione a sorpresa e panico tra gli allievi. Chi è uscito e chi rischia Il percorso verso il Serale si fa sempre più intenso: tra esami e votazioni, gli allievi affrontano sfide decisive e arriva un verdetto choc: Mollenbeck eliminato.

Nel daytime di oggi, 18 febbraio 2025, gli allievi di Amici 24 sono sempre più concentrati sull’obiettivo del Serale. Finora, Antonia, Alessia, Francesco, Chiara e Nicolò hanno conquistato la maglia oro, assicurandosi un posto nella fase successiva del programma. Per gli altri, la tensione cresce, poiché devono ottenere i tre sì dai professori di riferimento, secondo la proposta di Alessandra Celentano. Tuttavia, la situazione si complica per chi è ancora in bilico.

Amici: le votazioni tra gli allievi e le maglie rosse

Dopo la puntata di domenica 16 febbraio, gli allievi sono stati chiamati a votare tra loro, indicando chi, a loro parere, meriterebbe il Serale. I più votati sono stati Jacopo Sol, Senza Cri, Luk3, Daniele, Dandy, Chiamamifaro e Francesca. Al contrario, chi ha ricevuto meno consensi ha indossato la maglia rossa, segnale di una posizione a rischio. TrigNo, Vybes, Raffaella, Asia, Antonio, Mollenbeck e Deddè sono stati indicati dai compagni come non ancora pronti per il Serale.

Amici 24: esami e tensioni in studio

Chi ha ricevuto la maglia rossa deve affrontare un esame per evitare l’eliminazione. Oggi il primo a esibirsi è Mollenbeck, sotto lo sguardo attento dei professori. Lorella Cuccarini, assente in studio, assiste in collegamento da casa. La performance iniziale del cantante non convince del tutto Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, con quest’ultimo che però cambia opinione dopo la seconda esibizione. Anna, invece, resta ferma sulla sua posizione: "Abbiamo grosse voci e personalità, non sarebbe giusto portarlo al Serale togliendo spazio agli altri."

L’eliminazione di Mollenbeck

Il mancato consenso della Pettinelli segna il destino di Mollenbeck, che non potrà accedere al Serale. "Accetto quello che dici, ma non sono d’accordo. Credo che una personalità come la mia possa avere un posto al Serale", replica il cantante, ma le parole non bastano a cambiare la decisione della docente. Lorella Cuccarini prova a difendere il suo allievo, ma senza successo.

Una volta rientrato in Casetta, Samuel, il vero nome di Mollenbeck, non trattiene le lacrime. I suoi compagni lo sostengono, ma resta l’amarezza per essere stato escluso dalla fase più importante del programma. La Celentano, nel frattempo, chiede agli allievi se vogliano rivedere le loro votazioni. Dopo un confronto, tutti concordano nel mantenere invariate le scelte.

Con l’eliminazione di Mollenbeck, la competizione si fa sempre più spietata e per gli allievi ancora in bilico la paura di perdere il posto aumenta. Chi sarà il prossimo a dover lasciare Amici 24?

