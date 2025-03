Amici 24, i prof s'arrabbiano: Pettinelli contro Deddé, Cuccarini asfalta Luk3 e Antonia scoppia in lacrime Nel daytime di oggi è stata stilata la classifica dei cantanti fatta dai prof. di canto: Deddé, Luk3 e Antonia sono arrivati ultimi: i rimproveri dei maestri.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Nel daytime di oggi, venerdì 7 marzo 2025, è stato chiesto ai prof. di Amici 24 di stilare una classifica dei cantanti che secondo loro devono approdare al Serale. In particolare tre allievi sono arrivati in fondo a questa lista e hanno voluto un chiarimento con i loro maestri.

Amici 24, Deddé discute con la prof. Anna Pettinelli

Deddé ha affermato di non capire il motivo per cui è arrivato penultimo in classifica perché si è sempre impegnato ed è stato puntuale. Quindi Anna Pettinelli in collegamento si è confrontata con l’allievo: "Mi sento presa in giro. Quando ci siamo visti io e te mi hai detto che ti sei impegnato, ma poi vedo questa classifica". Il cantante a questo punto ha detto: "Vi invito a vedere i video delle lezioni". "Mi stai dicendo che loro dicono bugie? Io ci rimango male, mi stai prendendo per il cu*o, ha affermato la prof.. Deddé non si ritrova con quello che ha esclamato Pettinelli e ha continuato, rimanendo sulle sue posizioni: "Non credo di essere mai arrivato in ritardo a una lezione, è capitato solo in quelle collettive che non mi impegnassi tanto. Negli altri criteri non penso di aver mai mancato qualcosa, consegne o compiti". Allora la maestra non ci ha visto più: "Hai ragione tu? Loro dicono stron*ate? Già sei nei guai, se non ti prepari non so come fai a dormire la notte. Grazie del trattamento". Dopo che la prof. ha chiuso la telefonata senza nemmeno salutarlo, Deddé ha detto di non aver mancato di rispetto a nessuno, dando soltanto il suo parere.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lorella Cuccarini asfalta Luk3

"Dobbiamo fare dei combattimenti assurdi e poi mi ritrovo una classifica così? È logico che io mi arrabbi no?", ha dichiarato Lorella Cuccarini rivolta a Luk3 in collegamento telefonico. Il suo allievo è arrivato ultimo nella classifica stilata dai professori di canto. "Cerca di capire e di fare mente locale su cosa tu voglia fare del tuo futuro". Il ragazzo ha convenuto con la sua insegnante, sostenendo di essere molto dispiaciuto per i pensieri negativi che ultimamente lo stanno attraversando. L’insegnante vorrebbe soltanto che lui ritornasse in sé.

Antonia scoppia a piangere con Rudy Zerbi

Il problema di Antonia, arrivata terz’ultima nella classifica dei prof. di canto, è, a detta dei maestri, il non impegnarsi molto in quello che fa. La ragazza è scoppiata in lacrime e ha detto che al contrario si impegna ma non riesce a dimostrarlo. Rudy Zerbi le ha dato un consiglio prezioso: "Puoi avere tutto il talento del mondo ma se non hai disciplina, non ti impegni dal primo all’ultimo giorno della tua carriera non vai da nessuna parte".

Potrebbe interessarti anche