Amici 24, la mossa di Carlo Conti per soffiare un giudice a Maria De Filippi: c’entra (anche) Amadeus A pochi giorni dall’inizio della fase del serale, il conduttore Rai potrebbe ‘rubare’ al noto talent uno dei volti di punta. Scopriamo di chi si tratta.

Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi (previsto per il 22 marzo) che come sempre approderà nella prima serata del sabato di canale 5. Dalle indiscrezioni circolate in questi giorni, pare che la De Filippi stia preparando un’edizione rivoluzionaria, a partire proprio dalla stessa giuria che potrebbe non vedere più Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, ovvero i giurati degli ultimi anni. Per Amici 24, Maria starebbe valutando altri tre nomi iconici: Ilary Blasi, Amadeus e Christian De Sica. Ed è proprio davanti a queste ipotesi che emerge ora una nuova inaspettata indiscrezione: dalla concorrente Rai potrebbe arrivare una mossa inaspettata pronta a cambiare i piani di casa Mediaset. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Carlo Conti e Maria De Filippi: scontro tra titani

Ebbene sì, tra i nomi più quotati per la composizione della giuria di Amici 24 troviamo per il momento Ilary Blasi, Amadeus e Christian De Sica. Tre volti che, indubbiamente, aggiungerebbero al programma grande valore. In queste ore sta però emergendo un’indiscrezione veramente inaspettata: il buon Carlo Conti avrebbe in serbo una mossa per soffiare un giudice a Maria De Filippi. Ma per spiegare la situazione partiamo dall’inizio: i programmi di Maria De Filippi su canale 5 sono da sempre dei veri e propri colossi difficili da battere (in termini di ascolti). Per questo, la Rai deve portare in scena format e conduttori di rilievo per tentare di rimanere al passo con la concorrenza.

In questo caso, Maria e Amici 24 si ritroveranno come principale concorrente il buon Carlo Conti, che tornerà nella prima serata del sabato sera di Rai 1 con il nuovo show Ne vedremo delle belle. Un nuovo format che riporterà in auge alcune delle più grandi showgirl del passato: donne del calibro di Valeria Marini, Pamela Prati, Carmen Russo, Adriana Volpe e molte altre. Insomma, due conduttori di punta delle reti avversarie che si ritroveranno a sfidarsi a suon di share. Non c’è che dire: un vero e proprio scontro tra titani.

Amici, Carlo Conti pronto a soffiare un giudice a De Filippi

Anche nel nuovo programma di Carlo Conti ci sarà bisogno di una giuria e, tra le prime ipotesi, spunta proprio il nome di Christian De Sica accanto a quello di Mara Venier. Al momento siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, non avendo ancora alcuna conferma, ma se ciò dovesse rivelarsi reale il buon Carlo Conti potrebbe soffiare il giudice a Maria De Filippi, cambiando inevitabilmente le carte in tavola. L’unica cosa certa è che, per sapere esattamente cosa accadrà, dovremo aspettare ancora un po’.

