Amici, Giuseppe Giofrè senza filtri: “Ho avuto sei ragazze e un ragazzo. Chi mi bullizzava perché gay ora mi adora” L’ex allievo del talent di Maria De Filippi, oggi ballerino di fama internazionale, si è raccontato togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Da quando Giuseppe Giofrè era un giovane e minuto ballerino di Amici di Maria De Filippi di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Dopo essere uscito dal talent nel 2012 come vincitore, Giuseppe ha fatto tantissima strada e ad oggi è un ballerino dalla fama internazionale e dal talento indiscusso. Negli anni ha collaborato con artisti del calibro di Taylor Swift, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Dua Lipa, Justin Timberlake, Ricky Martin e moltissimi altri, tornando anche ad Amici in veste di giudice. In una recente intervista al Corriere, Giuseppe ha ripercorso la sua grande carriera togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: ecco le sue parole.

Giuseppe Giofrè: "Chi mi bullizzava perché gay ora mi adora"

Nel corso dell’intervista, il ballerino dalla carriera internazionale ha raccontato i suoi esordi nel mondo del ballo e gli atti di bullismo subiti quando era piccolo. "C’erano dei ragazzini in paese che volevano sempre picchiarmi. Ero vittima di bullismo, sì. Ma non ho denunciato nessuno. Allora non si usava. Oggi ai ragazzi dico fatelo: denunciateli. Potevo essere ‘un ragazzo da pantaloni rosa’, assolutamente. Ora ne parlo tranquillamente perché ho superato tutto. Ma di ‘Giuseppe’ che fanno fatica ce ne sono tanti. E ora quando torno in paese sono il personaggio, quando arrivo è una festa: sembra che vedano la Madonna della Maria Santissima di Portosalvo, che è la nostra patrona".

La cattiveria delle persone non ha però fermato la forza di Giuseppe, che grazie al suo successo è riuscito a prendersi una bella rivincita. "Ora vedono un bellissimo uomo, che ha avuto successo, che ha fatto carriera e balla con donne bellissime nonostante sia gay! Già perché prima era un problema per quei bulli che fossi gay, adesso invece pare abbiano un po’ imparato la parola e il suo significato. Ora però mi salutano e mi sorridono. Ma ripeto, sono andato avanti e forse sono quello che sono perché ho trovato la forza di continuare a seguire la mia passione, la mia strada nonostante loro, i bulli. Non sono riusciti a fermarmi e ora io sono qui e loro laggiù", ha raccontato il ballerino.

Amici, Giofrè senza filtri: "Ho avuto sei ragazze e un ragazzo"

A proposito della sua vita sentimentale, Giuseppe ha rivelato: "Sono single, in attesa! Ho avuto sei ragazze e un ragazzo. Ho fatto coming out solo poco prima dell’uscita del libro. Mamma lo sapeva, papà l’ha capito da solo. Per fortuna ho una famiglia intelligente che mi ha sempre accettato".

E mentre il ballerino attende quindi l’arrivo del vero amore, non mancano i sogni anche dal punto di vista lavorativo. "Ballare con Britney Spears. È per lei che sono venuto a Los Angeles. L’ho incontrata, ma non abbiamo mai lavorato insieme. Rimane il sogno. Ma anche lavorare con Lady Gaga. Intanto ho in cantiere un nuovo progetto con Prime Video, uno show ‘The Traitors’. E continuo con Jennifer Lopez". Infine, il sogno più importante di tutti: "Restare sempre acceso. Non fermarmi mai. Aggiungere sempre nuovi pezzi a questo puzzle che è la mia vita".

