Giuseppe Giofrè nella bufera: “È la causa del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck”, perchè Il noto ballerino è stato accusato da utenti del web stranieri di aver contribuito alla separazione tra le due star americane, e il motivo è davvero assurdo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il web è da sempre un grande contenitore di teorie di ogni genere, molte delle quali spesso infondate e diffuse da semplici malelingue. A volte, però, la fantasia tende a superare la realtà in maniera veramente smisurata, ed è proprio ciò che sta accadendo in questi giorni nei confronti del noto ballerino Giuseppe Giofrè, ex allievo di Amici e oggi performer di fama internazionale, accusato da alcuni utenti del web stranieri di essere la causa del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: scopriamo di più.

Giuseppe Giofrè accusato di essere la causa del divorzio di Jennifer Lopez

Dai tempi in cui Giuseppe Giofrè era un giovanissimo allievo del talent Amici di Maria De Filippi di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Negli anni, il ballerino è riuscito a farsi conoscere sia in Italia che all’estero diventando un grande performer di fama internazionale. E tutto questo gli ha permesso di arrivare a collaborare in maniera molto stretta con grandi star del calibro di Britney Spears, Taylor Swift, Dua Lipa, Ariana Grande, Ricky Martin, Justin Timberlake e, soprattutto, Jennifer Lopez.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sono ormai diversi anni che Giuseppe collabora in particolar modo con la formidabile J Lo e anche di recente è apparso proprio accanto a lei come ballerino in occasione del grande tour europeo. I video delle loro performance sono diventati immediatamente virali anche sui social e questo ha portato alcuni utenti stranieri a formulare accuse veramente assurde nei confronti del ballerino. In particolare, alcuni utenti dalla fantasia molto fervida, hanno accusato Giuseppe di essere la causa del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Il motivo? La complicità che il ballerino e la cantante hanno sul palco mentre ballano insieme.

Giofrè causa del divorzio di Jennifer Lopez? I fan italiani non ci stanno

Questa teoria, che ha ovviamente dell’assurdo, ha immediatamente scatenato i fan italiani del ballerino che sono immediatamente intervenuti sul web in sua difesa. "Credo che J Lo e Affleck abbiano fatto tutto da soli", si legge in un commento su X. E ancora: "Ma che cavolata, Giuseppe è gay". E, al di là della dichiarata omosessualità del ballerino, che già di per sé rende difficile pensare che possa avere una relazione sentimentale con Jennifer Lopez, Giuseppe è da tanti anni un ballerino professionista dal talento indiscutibile e l’ipotesi che semplicemente ballando possa aver portato la coppia a divorziare è veramente assurda. In più, arrivata al suo quarto divorzio, abbiamo ormai la certezza che J Lo non abbia bisogno di ‘terze parti’ per lasciare qualcuno.

Potrebbe interessarti anche