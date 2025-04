Amici, l’ex allieva Zita Fusco in ospedale: colpita da un gatto caduto dal terzo piano, come sta ora L’ex attrice e conduttrice, concorrente della prima edizione del talent show di Maria De Filippi, è stata ricoverata con un trauma cranico: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Disavventura milanese per Zita Fusco. L’ex allieva di Amici (concorrente della prima, storica, edizione del talent show di Maria De Filippi, che nel 2001 si chiamava ancora Saranno Famosi) è stata infatti ricoverata in ospedale in seguito a uno sfortunato quanto pauroso incidente. L’ex attrice e attrice, infatti, è stata colpita da un gatto caduto dal terzo piano di una palazzina. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

L’ex Amici Zita Fusco ricoverata in ospedale: colpita da un gatto caduto dal balcone

"Me lo sono trovata addosso, ho visto il pelo nero, ho capito quindi che si trattava di un gatto caduto dall’alto" ha raccontato Zita Fusco nei giorni scorsi a Il Piccolo. L’ex allieva triestina della primissima edizione di Amici di Maria De Filippi (si fermò a un passo dal Serale, poi vinto dal concittadino Dennis Fantina) ha vissuto momenti di grande paura a Milano, dove si era recata in una delle pasticcerie più rinomate della città. In una lunga coda fuori dalla pasticceria, infatti, l’ex attrice e conduttrice è stata colpita da un gatto. "Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo" ha spiegato Zita, colpita da un felino di sette chili a tutta velocità, letteralmente caduto dal cielo: "Come un mattone caduto giù" il commento del marito. Il gatto, con ogni probabilità, stava passeggiando sul cornicione del balcone di casa sua, quando è scivolato e caduto dal terzo piano dell’edificio. L’ex concorrente di Amici è stata subito soccorsa da un medico lì presente, in attesa dell’ambulanza e degli accertamenti in ospedale, dove ha trascorso l’intera giornata in osservazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come stanno ora Zita Fusco e il gatto

L’esito di tutti gli esami ospedalieri è stato un trauma cranico e una prognosi di tre giorni. Nessun problema, fortunatamente, al collo. "Poteva andarmi decisamente peggio" ha ammesso Zita Fusco: "Se il gatto avesse avuto le unghie fuori mi avrebbe causato graffi e altre conseguenze che si sarebbero aggiunte al colpo, pesante". Il gatto, a proposito, è stato anch’egli fortunato, dopo essere sopravvissuto alla caduta ed essere stato recuperato dal padrone, che ha potuto così tirare un sospiro di sollievo.

Potrebbe interessarti anche